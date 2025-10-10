Maailman vanhin valtionpäämies hakee jatkokautta, aikoo hallita 100-vuotiaaksi

Maailman vanhin valtionpäämies, Kamerunin 92-vuotias presidentti Paul Biya hakee jatkokautta sunnuntain vaaleissa.

”Biya on niin vankkumaton demokratian kannattaja, että hän pyrkii jo kahdeksannelle kaudelle”, hänen poliittiset vastustajansa leukailevat Financial Timesin mukaan.

Vuonna 1933 syntynyt Biya on toiminut Kamerunin presidenttinä 43 vuotta. Tätä ennen hän toimi myös maan pääministerinä vuosina 1975-82.

Kamerun on Länsi-Afrikassa sijaitseva noin 30 miljoonan asukkaan öljynviejämaa.

Presidentin vaalikausi on seitsemän vuotta. Mikäli Biya tulee valituksi ja istuisi tulevan kautensa loppuun asti, hän olisi lopettaessaan vuonna 2032 vain pari kuukautta vaille 100-vuotias.

Kamerunin presidentti Paul Biya tapaa silloisen USA:n presidentin George W. Bushin vuonna 2003. WIKIMEDIA COMMONS

Maailman vanhin valtionpäämies on selvinnyt uransa aikana vallankaappausyrityksistä ja separatistiliikkeiden muodostamasta uhasta. Islamistinen terroristiryhmä Boko Haram on tehnyt toistuvia iskuja Pohjois-Kamerunissa, eikä Kamerunin hajanainen armeija ole pystynyt pysäyttämään heitä.

– 43 vuoden jälkeen tuo kaveri on edelleen vallassa, ja 92-vuotiaana hän haluaa asettua ehdolle uudelleen. Tämä on surrealistista, sanoi kamerunilainen lakimies ja korruption vastainen aktivisti Akere Muna FT:lle.

– Epäoikeudenmukaisuus, eriarvoisuus, huijaaminen ja varastelu, infrastruktuurin puute, jätehuolto, terveydenhuoltojärjestelmä – kaikki on murenemassa, Muna jatkoi Kamerunin yhteiskunnallisista haasteista.

Alun perin presidentinvaaleihin ilmoittautui 83 ehdokasta. Hylkäämisten ja keskeyttämisten vuoksi ehdokkaiden lista on supistunut noin kymmeneen.

FT:n mukaan Biya vaikuttaa niin varmalta uudesta voitostaan, tai ainakin voittajaksi julistamisesta, ettei hän ole juurikaan kampanjoinut.

Presidentin kehystettyjä valokuvia on kierrätetty poliittisissa mielenosoituksissa ja asetettu kunniapaikalle virallisissa tilaisuuksissa. Ainakin yhdessä mielenosoituksessa presidentin ja Biyan toisen vaimon jättimäisiä nukkeja esiteltiin kaduilla.

Washingtonissa sijaitsevan National Democratic Instituten aluejohtaja Chris Fomunyoh sanoo Biyan pysyneen etäisenä ja epäkarismaattisena hahmona, vaikka hän on hallinnut kauan.

– Hän on edelleen mysteeri monille ihmisille sekä Kamerunissa että sen ulkopuolella, kamerunilainen Fomunyoh sanoi.

– Tapa, jolla hän hallitsee ja käyttäytyy, tekee vaikeaksi lukea miestä tai ymmärtää, mitä hän yrittää saavuttaa.

Kriitikoiden mukaan Biya ja hänen liittolaisensa, joista monet kuuluvat samaan etniseen Beti-ryhmään, hallitsevat koko vaaliprosessia äänestyslippujen tulostamisesta ääntenlaskentaan. Luotettavat kansainväliset vaalitarkkailijat ovat jo kauan sitten lopettaneet Kamerunin vaalien seuraamisen. Biya on aina väittänyt, että vaalit ovat olleet vapaat ja oikeudenmukaiset.

Poimintoja videosisällöistämme

Biya oleilee pitkiä aikoja ulkomailla ja viettää suuren osan ajastaan sveitsiläisessä hotellissa. Tämän vuoksi häntä on kuvailtu ”poissaolevaksi presidentiksi”.

FT:n mukaan Biya on asunut vuosikymmenten ajan samassa kerroksessa Intercontinental-hotellissa, jossa presidentti ja hänen riehakas seurueensa nauttivat silminnäkijöiden mukaan Genevenjärven näkymistä.

Biyan pitkästä valtakaudesta kertoo, että kun hän aloitti pääministerinä kesäkuussa 1975, Kiinaa johti Mao Zedong, Suomea Urho Kekkonen, Neuvostoliittoa Leonid Brezhnev ja Espanjassa oli vielä vallassa Francisco Francon diktatuuri.