Maailman suurin jäävuori videolla, liikkuu ripeästi kohti pohjoista

Brittiläiset tutkijat ovat kuvanneet maailman suurimman jäävuoren, kolme kertaa New Yorkin kaupungin kokoisen A23a:n Etelämantereella. Tutkimusalus RRS Sir David Attenborough ohitti jäävuoren viime perjantaina, Usa Today -lehden mukaan sattumalta.

Tutkijoilta lempinimen ”megaberg” saanut 4000 neliökilometrin kokoinen möhkäle on lähtenyt liikkeelle oltuaan paikoillaan yli 30 vuotta.

– Tällä hetkellä se kulkee ripeästi kohti pohjoista, videon jakanut amerikkalainen journalisti Alec Luhn kertoo X-viestialustalla.

A23a:n uskotaan matkaavan niin kutsuttua ”jäävuorten kujaa” kohti Etelä-Georgian saarta.

Kymmenen päivän matkalla oleva, Antarktiksen ekosysteemejä tutkiva alus otti vesinäytteitä jäävuoren ympäristöstä.

– Tiedämme, että valtavista jäävuorista voi irrota ravintoaineita vesiin, joiden läpi ne kulkevat ja ne voivat luoda kukoistavia ekosysteemejä muuten vähemmän hedelmällisille alueille. Emme kuitenkaan tiedä, miten tietyt jäävuoret eroavat tässä toisistaan ja miten niiden koko ja alkuperä vaikuttavat prosessiin, biokemisti Laura Taylor kuvailee Usa Todaylle näytteiden merkitystä.

1st video of the world’s biggest iceberg A23a, which 3x the size of NYC, since it came ungrounded & started moving rapidly north, by @BAS_News pic.twitter.com/DLtnZnffE3

— Alec Luhn (@AlecLuhn) December 4, 2023