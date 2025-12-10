Luvut julki: USA on jo käytännössä lopettanut Ukrainan tukemisen

Kielin maailmantalousinstituutin Ukrainan tuen seurantatilastot kertovat, että vuosi 2025 uhkaa olla tuen osalta pienin koko täysimittaisen sodan ajalla. Tilastot yltävät lokakuun loppuun 2025 asti.

Tällä hetkellä Eurooppa on ainoa Ukrainan tukija. Tänä vuonna heinä-elokuussa tuli merkittävää tukea myös Euroopan ulkopuolelta, mutta ei syys-lokakuussa.

Euroopan ulkopuolisia Ukrainan tukijoita ovat olleet Australia, Kanada, Japani, Uusi-Seelanti, Etelä-Korea, Kiina, Taiwan ja Intia, joista tärkeimpiä ovat olleet Kanada, Japani ja Australia. Kiina on lähettänyt Ukrainalle 2 miljoonan euron edestä2 humanitaarista apua.

Yhdysvaltojen tuki päättyi käytännössä heti Donald Trumpin hallinnon aloitettua. Viimeiset toimitukset Yhdysvalloista tulivat tammi-helmikuussa 2025.

Luvuista selviää, että Pohjoismaat eli Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi tukevat Ukrainaa suhteessa bruttokansantuotteeseen kuin Euroopan viisi suurinta maata eli Saksa, Iso-Britannia, Ranska, Italia ja Espanja. Pohjoismaat ovat tasaiset lisänneet tukeaan, nyt myös Iso-Britannia, mutta muuten muut jäävät jälkeen.

Vuoden 2025 aikana Saksan, Ison-Britannian ja Ranskan tuki on kyllä kasvanut, mutta Italian osalta se on pienentynyt ja Espanja ei ole vuonna 2025 tukenut laisinkaan. Pelkästään määrällisesti pieni Viro on tukenut Ukrainaa enemmän kuin Espanja.

Euroopan suurten maiden tulisi suurentaa valtavasti tukeaan, jotta ne pääsisivät suhteessa Pohjoismaiden tasolle.

– Ranskan, Saksan ja Britannian lisääntynyt tuki on merkittävää. Mutta silti nämä kolme ovat suhteellisesti jäljessä Pohjoismaita. Samaan aikaan Espanjan ja Italian romahtanut tuki on merkittävä takaisku korostaen tasaisemman taakanjaon tärkeyttä Euroopassa, sanoo instituutin Ukrainan-tukiseurannan projektijohtaja Taro Nishikawa.

Yhteensä Eurooppa on jo aikoja sitten ohittanut Yhdysvallat tuen. Eurooppa on yhteensä antanut 188,6 miljardia ja tarkoitus on jakaa tukea vielä 87 miljardia. Yhdysvaltojen tuki jäi noin 115 miljardiin, kunnes Trump pysäytti tuen.

