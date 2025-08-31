Luvut julki: Näin paljon venäläisiä Ukrainassa on ainakin kaatunut, tilastoissa hurja piikki

Ukrainan sodassa on kaatunut elokuuhun 2025 mennessä ainakin noin 220 000 18-55-vuotiasta venäläistä, paljastaa itsenäisen venäläismedia Mediazonan ja Britannian yleisradio BBC:n Venäjän toimituksen yhteistutkimus.
Jatkuvasti rullaava selvitys perustuu avoimista lähteistä aukottomasti vahvistettuihin tietoihin rintamalla kuolleista sotilaista. Lopullista lukua täydennetään Meduza-verkkomedian kanssa rakennetulla mallilla, joka perustuu väestötilastojen ylikuolleisuustietoihin.
Tutkimuksiin ja metodeihin pääsee tutustumaan tämän linkin takaa. Päivittyvä nimilista avoimista lähteistä vahvistetuista noin 130 000 kaatuneesta löytyy täältä.
Lukuja tarkastellessa on hyvä muistaa, ettei virallinen Venäjä julkaise minkäänlaisia tietoja rintaman tappioista. Karuja menetyksiä on pikemminkin pyritty salaamaan. Mediazonan ja sen kumppanien kokoamiin lukuihin ei myöskään sisälly haavoittuneita. Kokonaistappioihin mukaan luettuja haavoittuneita on yleisten arvioiden mukaan tyypillisesti noin kolminkertainen määrä kaatuneisiin nähden. Sekä kuolleiden todellinen määrä että kokonaistappiot ovat siis todennäköisesti mainittuja lukuja suuremmat.
Nyt julkaistussa tietopaketissa on myös mielenkiintoinen havainto järisyttävästä piikistä venäläisten kuolleisuudessa.
Kuolleisuusdatan mukaan venäläisiä miehiä kuoli marraskuussa 2024 peräti noin 3 000 viikossa.
Artikkelissa huomautetaan, ettei luvusta voida vetää automaattisesti suoraa yhdysmerkkiä rintaman tappioihin. Piikki on kuitenkin niin selvä, että sitä voidaan pitää luotettavana indikaattorina tuolloin raportoiduista hurjista tappioista. Naisten kuolleisuudessa vastaavaa hyppyä ei nimittäin näy.