Ennusteen mukaan valkoisella viivalla merkitty nollaraja käy lauantai-aamuna jopa Ivalon korkeudella. (Kuvakaappaus videolta. Youtube/Foreca Suomi) lauantaiaamuna

Luvassa tavanomaista lämpimämpi talvi

  • Julkaistu 26.11.2025 | 18:48
  • Päivitetty 26.11.2025 | 18:55
  • Sää
Loppuviikkoa kohden lounaasta virtaa lämmintä ilmaa, jolloin sateet tulevat vetenä.
Viikon jälkipuoliskolla Suomeen virtaa lauhaa ilmaa, mikä tarkoittaa sateiden tulevan pääasiassa vetenä, kertoo Foreca. Lämpötila kohoaa jopa Lappia myöten plussan puolella. Nollaraja saattaa nousta lähelle Ivaloa.

Jäätyneet tiet sulavat torstai-iltaa kohden sään lauhtuessa, joten maan etelä- ja keskiosissa tulee varautua liukkaaseen keliin niin tieliikenteessä kuin kevyen liikenteen väylillä.

Samaten tuuli on voimistumassa voimakkaasti, mikä tarkoittaa nopeampaa lumen sulamista. Vähäinenkin lumipeite tulee katoamaan tämän viikon aikana maan etelä- ja keskiosissa. Mahdollista on, ettei loppuviikosta lunta ole enää Oulun korkeudellakaan.

Sunnuntaina saattaa jälleen kylmetä ja pakkasta olla varsin isossa osassa maata, mutta pian jälleen lauhtuu. Tällä on myös kielteinen vaikutus ajokelille tehden siitä hankalan.

Tavanomaista lämpimämpi joulunaika

Tuoreessa Forecan kuukausiennusteessa näkyy nyt ensimmäistä kertaa myös jouluviikko ja alkutalvi. Ylipäätään kuukausiennusteen perusteella näyttää, että talvi on Suomessa aina helmikuuhun asti lauha ja sateinen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että etelässä ja länsirannikolla lauhassa länsivirtauksessa jopa suuri osa sateista tulee vetenä ja räntänä. Maan keskiosassakin vettä tulee ajoittain, mutta Lapissa saattaa kosteassa länsivirtauksessa sataa tavanomaista runsaammin lunta.

Jouluviikolla viikon keskilämpötila on koko maassa tavanomaista lauhempi sijoittuen noin 1-3 asteen välille. Näin ollen ainakaan Etelä-Suomessa ei kovin todennäköisesti kannata odottaa valkeaa joulua, sanoo Forecan meteorologi Joonas Koskela.

Vuodenaikaisennusteen mukaan joulu–helmikuun jakso on selvästi tavanomaista lauhempi Suomessa, koko Fennoskandiassa sekä Baltiassa. Koko Euroopassa on tavanomaista lämpimämpi joulu–helmikuu.

