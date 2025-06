Europarlamentaarikko Mika Aaltola (kok./EPP) kehottaa ottamaan käyttöön kansallisen turvallisuuden poikkeamat Euroopan unionin tasolla.

Välineellistettyä maahanmuuttoa käsitellään ”demokraattisen kilven” EUDS-erityisvaliokunnassa Euroopan parlamentissa.

– Saimme välineellistetyn maahantulon kuulemisen asialistalle (EUDS). Venäjä käyttää maahanmuuttoa painostuksen välineenä. EU:n on pystyttävä suojelemaan rajojaan – eikä antaa [Vladimir] Putinin tai hänen lakeijoidensa päättää, ketkä Eurooppaan tulevat, Mika Aaltola kirjoittaa X:ssä.

– Kansallisen turvallisuuden poikkeamat on otettava käyttöön EU-tasolla. Luottamus rajojen pitävyyteen on palautettava, Aaltola jatkaa.

Eurooppalaisen demokratiakilven erityisvaliokunnan puheenjohtaja Nathalie Loiseau toteaa demokratioiden joutuneen viime vuosina ulkoisen hyökkäyksen kohteeksi.

– Autoritaariset hallinnot sekä ei-valtiolliset toimijat yrittävät hyökätä demokratioitamme vastaan. He sekaantuvat vaaliprosesseihin ja yrittävät estää kansalaisia päättämästä rauhassa, ketkä he haluavat valita johtotehtäviin. Tämä on Euroopalle ja naapureillemme ratkaiseva kohta, Loiseau toteaa.