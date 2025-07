Luottamus eläkejärjestelmään on laskenut selvästi

Noin 55 prosenttia suomalaisista pitää tammikuussa sovittua eläkeuudistusesitystä vähintään melko hyvänä, selviää tuoreesta eläkebarometrista.

Eläkebarometrissa kysyttiin yli 18-vuotiailta suomalaisilta, miten hyvinä he pitävät tammikuussa neuvotellun eläkeuudistusesityksen keskeisiä toimia, joita oli muun muassa niin sanottu inflaatiovakauttaja.

Eläkevarojen sijoitustoiminnan säätelyn muutosta piti puolestaan hyvänä reilut 40 prosenttia vastaajista. Lähes yhtä suuri osa vastaajista ei pitänyt tätä muutosta hyvänä eikä huonona.

– Selvästi suurin osa suomalaisista suhtautui eläkeuudistusesitykseen myönteisesti tai neutraalisti. Kokonaisuudessaan esitystä piti hyvänä yli puolet suomalaisista, kriittisesti siihen suhtautui vain alle kymmenes. Vanhemmat vastaajat suhtautuivat uudistusesitykseen useammin myönteisesti, mutta alle 35-vuotiaistakin 45 prosenttia piti uudistusta hyvänä, sanoo ekonomisti Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta tiedotteessa.

Lisäksi vastaajilta kysyttiin luottamuksesta Suomen eläkejärjestelmään.

Noin puolet vastaajista kertoi luottavansa eläkejärjestelmään. Lähes puolet oli sitä mieltä, että eläkevaroja hoidetaan luotettavasti. Nuorilla alle 30-vuotiailla luottamus eläkejärjestelmään oli vähäisempää, kun taas yli 60-vuotiailla yleisempää.

Kaikkiaan luottamus on laskenut selvästi verrattuna edellisvuoden kyselyyn. Samalla aiempaa suurempi osa vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä kysymyksistä, eli suhtautui neutraalisti.

– Vastauksissa näyttäytyy epävarmuus: vahvoja mielipiteitä on aiempaa harvemmalla. Arvioihin eläkejärjestelmästä ovat saattaneet vaikuttaa maailmanpoliittinen ja taloudellinen epävarmuus sekä julkinen keskustelu eläkeuudistuksesta. On myös huomattava, että kysely on kerätty uudella tavalla, mikä heikentää tulosten vertailtavuutta aiempien vuosien vastauksiin, sanoo tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen Eläketurvakeskuksesta tiedotteessa.

Vaikka eläketurvan tulevaisuuteen ja luottamukseen liittyvissä kysymyksissä näkyy yleinen epävarmuus, vastaajat ovat laajasti tyytyväisiä eläkejärjestelmän perusperiaatteisiin.

– Valtaosa suomalaisista piti hyvinä periaatteina, että kaikki ovat saman järjestelmän ja samojen sääntöjen piirissä, eläkemaksut ovat korkeampia suurempituloisille ja että korkeampia eläkemaksuja maksaneet saavat korkeampaa eläkettä, Sanna Tenhunen toteaa.

Noin puolet vastaajista arvioi, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Kolmannes ajatteli eläkkeiden takaavan kohtuullisen toimeentulon tulevaisuudessa. Näissä kysymyksissä myönteisesti vastanneiden osuudet pysyivät suurin piirtein samoina kuin edellisvuoden kyselyssä.

Kyselyyn vastasi huhtikuussa noin tuhat 18 vuotta täyttänyttä suomalaista. Tänä vuonna kysely kerättiin internetpaneelilla, aiempina vuosina vastaukset on saatu puhelinhaastatteluilla.