Kokoomuksesta kyseenalaistetaan SDP:n suhtautuminen asiantuntijoihin.

– Ydinasepolitiikassa SDP näyttää kyseenalaistavan puolustusvoimien ja puolustusministeriön asiantuntijat. Koulutuspolitiikassa SDP sivuuttaa kokeneen koulutuspolitiikan asiantuntijan arviot. Ja kun kyse on taloudesta, SDP:n riveistä on käyty valtiovarainministeriön virkamiesjohdon kimppuun. Herää kysymys: luottaako SDP enää yhteenkään asiantuntijaan, kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Karoliina Partanen hämmästelee.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kauniston mukaan riippumatonta tietoa tarvitaan, kun päätöksiä tehdään.

– Asiantuntijoiden tehtävä on tuoda päätöksenteon pohjaksi tietoa, analyysiä ja realismia. Jos SDP hylkää asiantuntija-arviot aina silloin, kun ne eivät sovi omaan pirtaan, kyse ei ole vastuullisesta, vaan arvaamattomasta politiikasta, hän toteaa.

Karoliina Partanen viittaa tuoreeseen koulutuskeskusteluun, jossa SDP:n kansanedustaja ja entinen opetusministeri Tuula Haatainen torjui Helsingin Sanomissa valtakunnalliset tasokokeet, vaikka opetus- ja kulttuuriministeriön entinen kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kannatti HS:n haastattelussa tasokokeita yhtenä keinona puuttua oppimistulosten heikkenemiseen.

– Keskeistä ei ole yksittäinen ehdotus, vaan tapa suhtautua asiantuntijanäkemyksiin. Ehdotuksia ei pidä torjua siltä seisomalta, vaan niitä pitää pystyä arvioimaan avoimesti ja niiden vaikutuksia punniten. Jos oppimistulokset heikkenevät, silloin pitää uskaltaa arvioida myös järjestelmän rakenteita. Kaikkia keinoja ei tarvitse ottaa käyttöön, mutta keskustelu on käytävä asiantuntijatietoon nojaten, Partanen sanoo.

Kokoomusedustajat sanovat, että myös talouskeskustelussa SDP:stä on kuulunut ”huolestuttavia puheenvuoroja”, joissa riippumatonta virkaosaamista kyseenalaistetaan näkyvästi. Esimerkiksi SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar on arvostellut HS:ssä valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelän puheita julkisen talouden ongelmista.

Kokoomuksessa tätä ihmetellään.

– Valtiovarainministeriön tehtävä ei ole tuottaa päättäjille miellyttäviä arvioita, vaan rehellisiä arvioita Suomen talouden tilasta. Jos SDP:n vastaus vaikeisiin lukuihin tai tilannekuvaan on virkamiesten arvostelu, se kertoo enemmän SDP:n ongelmasta kuin virkamiesten työstä, Ville Kaunisto toteaa.