Luonnonmarjojen kerääminen työsuhteiseksi

Työ- ja elinkeinoministeriö on myös antanut eduskunnalle selvitykset laeista, joilla torjutaan ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttöä. Kausityölain, marjalain ja ulkomaalaislain muutosten arvioidaan parantaneen työntekijöiden asemaa, vaikka vaikutusten arviointi on lyhyen soveltamisajan vuoksi vielä vaikeaa.

Laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta eli niin sanottu marjalaki tuli voimaan kesäkuussa 2021. Lain tarkoituksena oli parantaa poimijoiden asemaa ja tuoda marjayhtiöiden velvoitteita lain tasolle.

Uusi laki ei ministeriön mukaan kuitenkaan ole kokonaan poistanut epäkohtia, minkä osoittavat myös käynnissä olevat poliisin ihmiskauppatutkinnat.

Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut muutosta kausityöasetukseen, joka siirtäisi luonnontuotteiden kerääjät kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain soveltamisalaan. Tämä tarkoittaisi, että jatkossa maahantuloa varten vaadittaisiin työsopimussuhdetta poimijan ja yrityksen välillä.

Luonnontuotteiden keruun muuttamista kausityöksi valmisteltiin jo viime keväänä, sillä Thaimaa on toistuvasti vaatinut poimijoiden maastalähdön edellytyksenä, että keräämisen tulisi olla työsuhteista. Muutosta ei kuitenkaan tuolloin viety läpi, koska Thaimaa perääntyi vaatimuksestaan ja aikaa satokauden alkuun ja muutosten tekemiseen oli hyvin vähän.

Nyt muutos on mahdollinen, kun sekä viranomaisilla että yrityksillä on enemmän aikaa valmistautua tilanteeseen. Syksyn aikana esiin tulleet vakavat rikosepäilyt myös osoittavat, että marjanpoimintaan liittyy nykymuodossaan poimijan kannalta merkittäviä riskejä, mikä on myös yksi keskeinen syy siirtyä työsuhteeseen.

– Se toisi poimijoille turvaa nykyiseen asemaan verrattuna, kun taas ansiotasoon liittyvä riski pienenensi. Työntekijöiden suojaksi säädetyt lait kuten työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki tulisivat näin sovellettaviksi. Hyväksikäytön mahdollisuutta työsuhteisuus ei poistaisi, mutta työsuojeluviranomaisten valvonta helpottuisi, ministeriö toteaa.