Luodaan ikääntyneille oma kotitalousvähennys

Suomessa eletään keskellä väestön ikääntymisen murrosta. Yhä useampi ikäihminen tarvitsee tukea arjessa selviytymiseen, mutta samaan aikaan julkisten hoivapalveluiden saatavuus on heikentynyt. Kotihoidon piiriin pääsy on vaikeutunut, ja ympärivuorokautiseen hoivaan päästään usein vasta, kun toimintakyky on jo merkittävästi heikentynyt. Tässä tilanteessa kotitalousvähennyksellä olisi voinut olla ratkaiseva rooli keventämässä hyvinvointialueiden palveluiden kysyntää. Kehittämisen sijaan sitä on kuitenkin leikattu.

Kotitalousvähennys on myös ennaltaehkäisevää hoivaa. Kotitalousvähennys ei ole vain verotuksellinen etu, vaan se on keino tukea ikääntyneiden hyvinvointia ja itsenäistä asumista. Sen avulla voidaan hankkia esimerkiksi siivous-, hoiva- ja jalkahoitopalveluita, jotka ehkäisevät vakavampia terveysongelmia ja vähentävät tarvetta raskaammille julkisille palveluille. Esimerkiksi säännöllinen jalkahoito voi estää diabeteksen aiheuttamia komplikaatioita, ja siivouspalvelut voivat ehkäistä kaatumisia ja sitä kautta sairaalajaksoja.

Annetaan iäkkäälle ja hänen läheisilleen mahdollisuus valita itse. Kotitalousvähennys, ja myös palvelusetelit, antavat ikäihmiselle mahdollisuuden valita itse, kuka tulee kotiin avuksi. Tämä valinnanvapaus on erityisen tärkeää niille, joiden läheiset asuvat kaukana tai joita ei muuten pystytä tukemaan arjessa. Samalla se tukee hoiva-alan pienyrittäjiä, joiden toimintamahdollisuuksia kotitalousvähennyksen ja hyvinvointialueiden säästöt ovat kaventaneet.

Mitä pitäisi tehdä? Tarvitsemme uudenlaisen, ikääntyneiden tarpeisiin räätälöidyn kotitalousvähennyksen. Ikääntyneiden kotitalousvähennyksen elementit voisivat olla seuraavat: yli 70-vuotiaille, 50 prosenttia vähennys työkorvauksista ja vähennyksen enimmäismäärä olisi 10 000 euroa vuodessa. Tämä mahdollistaisi kevyen kotihoidon (esimerkiksi yksi tunti päivässä) hankkimisen ympäri vuoden.

Tämä malli olisi paitsi inhimillinen myös taloudellisesti järkevä. Julkinen sektori maksaa kotihoidosta keskimäärin 80 prosenttia, kun taas kotitalousvähennyksen kautta tuettu palvelu maksaisi julkiselle taloudelle vain puolet tästä.

Hyvinvointialueet kamppailevat jo nyt riittävien palveluiden turvaamisen kanssa. Ikääntyneiden kotitalousvähennys keventäisi painetta julkisista palveluista ja mahdollistaisi varhaisemman tuen tarjoamisen. Tämä viivästyttäisi raskaampien palveluiden tarvetta ja parantaisi ikäihmisten elämänlaatua.

Nyt on aika uudistaa kotitalousvähennystä. Luodaan ikääntyneille oma vähennys, joka tukee heidän hyvinvointiaan, vahvistaa valinnanvapautta ja tuo turvaa. Mikä parasta: kotitalousvähennyksen uudistaminen antaisi lisäksi mahdollisuuksia mikro- ja pk-yrittäjille ympäri Suomea.