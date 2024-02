Lumivyöryn riski on nyt Lapissa suuri, vältä näitä reittejä

Ilmatieteen laitoksen lumivyöryennusteiden mukaan osassa Lapin tunturialueista lumivyöryjen vaaraluokka on nyt huomattava. Se tarkoittaa, että lumivyöryolosuhteet ovat vaaralliset.

Kansallispuistoissa retkeilijöiden on hyvä pysytellä merkityillä reiteillä ja vältellä jyrkkiä, yli 25 asteen kaltevuuden rinteitä sekä niiden alapuolisia alueita.

Osassa Lapin tunturialueista lumivyöryennusteet ovat kohonneet vaaraluokaltaan huomattavaksi. Lumivyöryjä onkin ollut viime aikoina tavallista enemmän esimerkiksi Ylläksen alueella.

– Nyt on ollut poikkeuksellinen tilanne, sillä lumipeite on ollut Lapissa erityisen epävakaa tänä talvena. Ylläksen, Pallaksen ja Pyhä-Luoston luonnonvaraisilla tuntureilla on havaittu tänä talvena yhteensä jo 26 laattalumivyöryä. Vilkkaimpana päivänä lumivyöryjä on ollut viisi, kertoo tiedotteessa lumivyöryasiantuntija Tuomo Poukkanen Ski Patrol Ylläkseltä.

Lumivyöryjen riskiä tunturialueilla voi seurata Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.

Retkeilijöille kohonnut lumivyöryriski tarkoittaa sitä, että reitin suunnitteluun kannattaa nyt varata kunnolla aikaa. Kansallispuistossa retkeilijän on hyvä pysyä merkityillä reiteillä ja laduilla. Reittejä voi tarkastella retkikohteen Luontoon.fi-verkkosivuilla.

– Jos liikkuu merkittyjen reittien ulkopuolella, kannattaa pysyä poissa jyrkistä paikoista ja jyrkkien paikkojen alapuolelta. Nyt on suuri mahdollisuus myös sille, että liikkumisellaan kaukolaukaisee lumivyöryn. Jos maastossa on opasteita, lumivyöryyn liittyviä kylttejä tai reitti on suljettu, ohjeistus pitää ottaa tosissaan, summaa tiedotteessa virkistyskäytön erityisasiantuntija Erkki Ollila Metsähallituksen Luontopalveluista.

Metsähallituksen Luontopalvelut hoitaa ja kehittää kansallispuistoja ja muita valtion suojelualueita.

Lumivyöryt ovat mahdollisia tarpeeksi jyrkässä lumipeitteisessä maastossa

Lumivyöryjen olosuhteet ovat erityisen otollisia nyt, mutta olosuhteet ja siten ennusteet muuttuvat säiden mukana. Tuntureilla retkeilevien on hyvä tietää, että Suomessa lumivyöryjä tapahtuu koko lumisen kauden ajan, yleensä lokakuusta pitkälle kevääseen säiden mukaan.

Lumivyörymaastoja voi vältellä reittivalinnoilla. Metsähallituksen Luontoon.fi-verkkosivuilla löytyvät tarkemmat ohjeet retkeilijälle.