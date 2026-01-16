Lumista peltoa ylittäneet sotilaat yllätettiin – täystuho

Ukrainan kansalliskaartin 13. prikaati kerto tuhonneensa suuren joukon venäläissotilaita avoimessa maastossa Harkovan alueen pohjoisosassa.
Prikaati torjui Venäjän joukkojen hyökkäysyrityksen ja ”tuhosi” noin 70 hyökkääjän sotilasta, yksikkö kertoo YouTube-julkaisussaan. Asiasta uutisoi Kyiv Independent.
– Venäjän miehitysjoukot yrittivät viikon ajan rynnäköidä prikaatin vastuualueelle. Prikaatin jäsenten – jalkaväen, droonien lennättäjien, tykkimiesten ja muiden yksiköiden – yhteistyön ansiosta yritys epäonnistui.
Julkaisun liitteenä olevalla videolla (jutun alla) näkyy, kuinka droonit ja tykistö iskevät lukuisiin venäläissotilaisiin.
Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kupjanskin, Slovjanskin ja Kostjantynivka-Druzhkivkan taktisen alueen lähellä. Venäjän joukot etenivät Pokrovskin suunnalla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.