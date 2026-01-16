Verkkouutiset

(Kuvakaappaus) YouTube/ ХАРТІЯ

Lumista peltoa ylittäneet sotilaat yllätettiin – täystuho

  • Julkaistu 16.01.2026 | 17:08
  • Päivitetty 16.01.2026 | 17:55
  • Sota Ukrainassa
Ukrainan Harkovan alueen pohjoisosassa käydään rajuja taisteluita.
Ukrainan kansalliskaartin 13. prikaati kerto tuhonneensa suuren joukon venäläissotilaita avoimessa maastossa Harkovan alueen pohjoisosassa.

Prikaati torjui Venäjän joukkojen hyökkäysyrityksen ja ”tuhosi” noin 70 hyökkääjän sotilasta, yksikkö kertoo YouTube-julkaisussaan. Asiasta uutisoi Kyiv Independent.

– Venäjän miehitysjoukot yrittivät viikon ajan rynnäköidä prikaatin vastuualueelle. Prikaatin jäsenten – jalkaväen, droonien lennättäjien, tykkimiesten ja muiden yksiköiden – yhteistyön ansiosta yritys epäonnistui.

Julkaisun liitteenä olevalla videolla (jutun alla) näkyy, kuinka droonit ja tykistö iskevät lukuisiin venäläissotilaisiin.

Ukrainan joukot etenivät äskettäin Kupjanskin, Slovjanskin ja Kostjantynivka-Druzhkivkan taktisen alueen lähellä. Venäjän joukot etenivät Pokrovskin suunnalla, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

 

Uusimmat
