Lumipyry iskee maan etelä- ja länsiosiin

Loppuviikolla on luvassa lumi-, räntä- ja vesisateita sekä ajoittain voimistuvaa tuulta, Foreca ennustaa.

Eniten lunta ennakoidaan etelään ja länteen, missä kolmen päivän lumikertymä perjantaista sunnuntaille voi olla monin paikoin jopa 10–20 senttimetriä. Sää myös kylmenee viikonlopun aikana.

– Loppuviikon lumikertymiä on osittain hankala arvioida, sillä osa sateesta tulee vetenä. Tämän hetken ennusteen perusteella näyttää kuitenkin siltä, että lännessä ja etelässä noin 10–20 senttimetrin lumikertymä olisi monin paikoin mahdollinen perjantain ja sunnuntain välillä. Idässä ja pohjoisessa lunta tulisi enimmäkseen 5–10 senttimetriä. Runsaimmat lumisateet osuvat lauantaille, toteaa Forecan meteorologi Joonas Koskela blogissa.

Koskelan mukaan torstaina suurimmassa osassa maata puhaltaa kohtalainen etelätuuli, Pohjois-Lapissa tuulee paikoin navakasti. Tuntureilla puuskat ovat kovia. Lämpötila on torstaina päivällä lännessä nollan molemmin puolin, lauhinta on lounaisrannikolla. Idässä ja pohjoisessa lämpötila on enimmäkseen vähän pakkasella, Lapissa paikoin viiden pakkasasteen vaiheilla.

– Perjantaiaamuna lumisateet painottuvat jo maan itäosaan ja ovat heikkenemässä. Maan itäosassa, Itä-Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla lunta voi kertyä muutamasta senttimetristä viiteen senttimetriin perjantaipäivään mennessä, Koskela ennustaa.

Sää on perjantaina pilvinen ja lauha koko maassa. Idän lumisateiden lisäksi lännempänä tulee tihkusadetta tai heikkoa lumisadetta. Myös Lapissa satelee heikosti lunta. Koskelan mukaan etelänpuoleinen tuuli heikkenee hieman perjantaina ennen lännestä saapuvaa matalapainetta.

– Lauantain vastaisena yönä sade voimistuu ja leviää jo laajalti maan etelä- ja keskiosaan. Suurelta osin sade on lunta tai räntää, etelä- ja länsirannikolla sataa myös vettä. Lauantain aikana lumisateita leviää myös pohjoiseen. Etelämpänä sade muuttuu vähitellen hajanaisemmaksi, mutta jatkuu edelleen monin paikoin. Ajokeli on siis huono suuressa osassa maata, Koskela sanoo.

Lauantaina matalapaine siirtyy vähitellen Suomen eteläpuolitse itään. Sunnuntaina matalapaine väistyy vähitellen kaakkoon.

– Lumisade jatkuu suuressa osassa maata, tosin jo heikentyneenä. Sää myös kylmenee niin, että koko maassa ollaan pakkasella. Runsaan pilvisyyden takia pakkaslukemat vaihtelevat enimmäkseen 1–8 pakkasasteen välillä, kylmintä on idässä ja pohjoisessa, Koskela ennustaa.

Ensi viikon ennusteissa on Koskelan mukaan ollut vielä vaihtelua ja epävarmuutta, mutta ainakin alkuviikolla edessä saattaa olla laajalti pakkaspäiviä.