Lumet sulavat maan eteläosissa

Lumen sulaminen on päässyt etelässä vauhtiin lämpötilojen lauhtumisen myötä, Ilmatieteen laitos kertoo Twitterissä.

Julkaisunsa yhteyteen Ilmatieteen laitos on julkaissut kuvan, joka havainnollistaa lumen sulamisen vauhtia eri puolilla Suomea. Tänään lumi on sulanut eniten maan etelä- ja länsirannikoilla, joissa lumensyvyys on parhaimmillaan vähentynyt jopa 10-12 senttimetrillä.

Sulamisen vauhtia hillitsee ainakin viikonloppuun asti yöpakkaset.

– Pohjoisempana puolestaan lunta on tämän vuorokauden puolella satanut paikoin jopa 10 senttimetriä.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWFN tuoreen kuukausiennusteen mukaan Suomeen on seuraavina viikkoina luvassa keskimääräistä enemmän sateita, jotka tulevat niin lumena, räntänä kuin vetenä.

– Uuden kuukausiennusteen mukaan kuluva viikko ja ensi viikko menevät tavanomaista sateisemman sään vallitessa. Atlantilta pääsee saapumaan matalapaineita sateineen melko jatkuvalla syötöllä. Välillä on odotettavissa kuitenkin poutaisempiakin hetkiä, sanoo Forecan meteorologi Joonas Koskela blogissa.

Koskelan mukaan tulevien viikkojen sää vaikuttaa vaihtelevalta. Lämpötilojen osalta välillä osassa maata voi olla vähän keväisempää, ajoittain taas talvisempaa.

– Etelässä alkaa olla varmaankin kevään alku aika lähellä, jos ei ennusteisiin tule mitään radikaaleja muutoksia. Lämpötila sahaa kuitenkin nyt nollan molemmin puolin, joten tilanteesta on vaikea sanoa vielä tarkemmin. Sateita tulee mitä todennäköisemmin kuitenkin yhä etelässäkin sekä lumena että vetenä. Paljon riippuu matalapaineiden reiteistä, eikä mitään kovin varmaa pysty sanomaan edes loppuviikon sateiden olomuodoista, Koskela toteaa.