”Lujasti työtä tekevä, hauska” – ”luotettu, inhimillinen perheen mies”

Kokoomuksen ylimääräiseen puoluekokoukseen Espoon Dipoliin tuli lähes 900 osallistujaa valitsemaan Alexander Stubbin presidenttiehdokkaaksi.

Täpötäyden puoluekokouksen käytävillä koettiin melkoista huumaa, kun erilaista Stubb-tavaraa tuli tarjolle. Nähtävillä oli muun muassa erilaisia t-paitoja, lippalakkeja, tarroja ja muita.

Kokousväki tervehti seisomaan nousten japitkillä suosionosoituksilla Alexander Stubbia, joka tuli paikalle vaimonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa

Vieraiden joukosta moni huomasi varmasti ensimmäistä kertaa kokoomuskokouksessa olleen RKP:n entisen puheenjohtajan Stefan Wallinin.

– Täällä on niin hienoa olla, ettei millään malttaisi mennä eteenpäin, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi avaussanoissaan.

Kokoukselle videotervehdyksen esittivät Euroopan parlamentin puheenjohtaja Roberta Metsola, Norjan ex-pääministeri Erna Solberg ja Kreikan pääministeri Kyriakos Mitsotakis.

– To know Alex is to admire Alex. …Tunnen hänet päättäväisenä, luotettuna ja arvostettuna. Mutta myös inhimillisenä ja perheelle omistautuneena miehenä. Hänestä tulee hieno presidentti, Roberta Metsola sanoi.

Erna Solbergin mukaan Stubb on lujasti työtä tekevä, hauska ja arvostettu sekä hyvillä ominaisuuksilla varustettu presidentiksi.

– Tänään on meidän perheelle iso päivä. Suuri kunnia saada asettua ehdolle, Alexander Stubb itse totesi aamulla sosiaalisessa mediassa.