Löytääkö Ukraina uusia aukkoja Venäjän rintamasta?

Tammikuun lopulla aloitetun Venäjän talvihyökkäyksen eräänä tavoitteena uskotaan olleen Ukrainan reservien sitominen taisteluun, mikä heikentäisi mahdollisuuksia tuleviin vastahyökkäyksiin.

Osa asiantuntijoista arvioi Ukrainan välttäneen erityisesti Donetskin alueella sijaitsevaan Bahmutiin suunnitellun ansan. Tähän mennessä venäläisjoukot ovat kärsineet puolustajia suurempia tappioita, eikä Ukrainan reservejä ole tiettävästi siirretty etulinjaan.

Ukrainan asevoimien ylipäällikkö, kenraali Valeri Zaluznyi on Economist-lehden mukaan painottanut sotilaiden koulutusta ulkomailla. Baijerissa sijaitsevassa Grafenwöhrissä sotilaita on koulutettu toimimaan pataljoonatasolla ja eri aselajien yhteistoiminnassa. Viime syksyn vastahyökkäyksissä Ukrainan joukot hyökkäsivät pääosin pienemmissä komppaniatason osastoissa.

Haasteena on, että kuukaudessa ehditään kouluttaa vain yksi pataljoona. Suurin osa Ukrainan asevoimista koostuu reserviläisistä, joiden koulutus on usein puutteellista. Myös ammuksista on edelleen pulaa länsimaisista toimituksista huolimatta.

ECFR-ajatuspajan tutkija Gustav Gressel huomauttaa, että Ukrainassa taistelevat venäläisjoukot ovat yhä heikommassa kunnossa. Jos Venäjä saa haltuunsa Bahmutin kaupungin ja jatkaa hyökkäyksiä sen länsipuolelle valmisteltuja Ukrainan uusia puolustusasemia vastaan, joudutaan rajallisista reserveistä käyttämään loputkin.

Gressel katsoo tämän johtavan siihen, että yksiköitä joudutaan vetämään pois pitkän rintamalinjan muista osista. Muutos voisi luoda viime syksyn lailla aukkoja puolustuslinjoihin, joita Ukraina pystyisi hyödyntämään iskuissaan. Länsimaiden tiedustelu seuraa tarkasti merkkejä uusista haavoittuvuuksista Venäjän rintamassa.