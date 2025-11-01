Verkkouutiset

Lokakuun tavanomaista lämpimämpi sää jatkuu marraskuun alkupuolella., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Lokakuu oli tavanomaista lämpimämpi

  • Julkaistu 01.11.2025 | 14:59
  • Päivitetty 01.11.2025 | 15:05
  • Sää
Viime kuun lämpötilat olivat koko maassa 1–3,5 astetta vertailukauden keskiarvoa korkeammat.
Lokakuuta vietettiin koko maassa keskimääräistä lämpimämmissä olosuhteissa. Maan pohjoisosissa lämpötilat olivat jopa harvinaisen korkeat vuodenaikaan nähden, kertoo Ilmatieteen laitos. Ensilumi satoi pohjoisessa yli kaksi viikkoa tavanomaista myöhemmin.

Kuukauden keskilämpötila vaihteli Enontekiön noin +1,5 asteesta lounaissaariston noin +10 asteeseen. Lämpötila oli koko maassa 1–3,5 astetta vertailukauden 1991–2020 keskiarvoa korkeampi. Lokakuun korkein lämpötila, 15,7 astetta, mitattiin Kemiönsaaren Vänössä. Alin lämpötila, –13,4 astetta, mitattiin Muonion Oustajärvellä ja Enontekiön lentoasemalla.

Sademäärät vaihtelivat alueittain. Eniten satoi Tornion Kaakkurissa (114,6 mm) ja vähiten Ilomantsin Mekrijärvellä (30,3 mm). Idässä oli tavallista kuivempaa, mutta lännessä ja pohjoisessa satoi hieman keskimääräistä enemmän.

Ensilumi saatoi Kilpisjärvelle vasta 16. lokakuuta, selvästi tavanomaista myöhemmin. Lunta oli Lapissa kuun lopussa vain paikoin, ja määrät jäivät vähäisiksi.

