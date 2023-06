Lohduton video Ukrainan kuuluisilta viljelymailta: Kaikki huuhtoutui pois

Ukrainan sisäministerin neuvonantaja Anton Geraštšenko arvioi Twitter-viestissään, että Kahovkan padon tuhoamisen myötä Hersonin alueen kuuluisat viljelymaat katoavat vuosikausiksi.

Isoa osaa Hersonin alueen viljelymaasta kasteltiin Kahovkan tekojärvestä lähtöisin olevalla vedellä. Tekojärvestä lähti neljä suurta kastelukanavaa, joista yksi oli Krimin niemimaan tärkein makean veden lähde.

Nyt 94% Hersonin alueen kastellusta viljelyalasta on ilman vettä, ja tekojärven katoamisen myötä alueen viljelystä voikin tulla lähes mahdotonta.

– Hersonin aroilla kasvatettiin viljaa, öljykasveja, vesimeloneja, tomaatteja, paprikoita, munakoisoja ja muita vihanneksia kattavan kastelukanavaverkoston ansiosta. Ensi vuonna arot voivat muuttua aavikoiksi, Geraštšenko arvioi.

Uhattuna ovat myös vesimelonit, joista Hersonin alue on kuuluisa. Kun Hersonin kaupunki ja Dnepr-joen länsiranta vapautettiin Venäjän miehityksestä viime vuonna, juhlittiin sosiaalisessa mediassa vapauttamista hersonilaisilla vesimeloneilla.

Nyt tulvavedet ovat kuitenkin vieneet vesimelonit mukanaan.

Geraštšenkon viestiin liittämällä videolla näkyy veden peittämä vesimeloniviljelmä. Maassa on lukuisia rikkoutuneita vesimeloneja sekä kyykkyasennossa oleva mies, joka tutkiskelee lohduttomana edessään olevaa rikkoutunutta vesimelonia.

Videoon on kirjoitettu yksinkertainen viesti: Kyyneleitä.

– Nykyinen vesimelonisato pyyhkiytyi tulva-alueilla lähes kokonaan pois, Geraštšenko kommentoi.

Experts say Kherson's famous watermelons and tomatoes will disappear for years.

About 94% of Kherson's irrigated land has been left without water. Kherson steppes, where cereals, oil crops, watermelons, tomatoes, peppers, aubergines and other vegetables were grown thanks to… pic.twitter.com/whkTROakpJ

