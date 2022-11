Lisää lunta tulossa, varoitus huonosta ajokelistä

Lumisateet huonontavat jälleen ajokeliä eri puolilla maata tällä viikolla, Foreca ennustaa.

– Maanantaina ja tiistaina sää on pilvistä, lumisateet jäävät vähiin ja lämpötila on paljolti 0–6 pakkasasteessa. Paikoin rannikoilla sekä Utsjoen ja Inarin tienoilla lämpötila on vähän suojan puolella. Lämpimintä on Ahvenanmaalla, jossa käväistään paikallisesti 4 plusasteen vaiheilla. Tiistaina illalla maan eteläosaan leviää jo lumisadetta, sanoo Forecan meteorologi Anna Latvala blogissa.

Keskiviikoksi ja torstaiksi on tulossa lumisateita.

– Keskiviikon vastaisen yön aikana lumisateita leviää monin paikoin maan etelä- ja keskiosaan, aivan idässä on kuitenkin vielä poutaa. Lumisadealue jatkaa matkaansa luoteeseen, mutta heikkenee jo Pohjois-Pohjanmaan ja Etelä-Lapin korkeudella. Tämänhetkisen ennusteen mukaan perässä on tulossa toinen annos lumisateita, joka painottuu maan itäosaan. Nämäkin sateet liikkuvat kohti pohjoista, Latvala kertoo.

Keskiviikkopäivä on jo suurimmassa osassa maata hieman alkuviikkoa viileämpi. Torstain vastaisena yönä pakkasta on 0–10 astetta. Etelä- ja Länsi-Suomen rannikoilla ollaan nollan tienoilla, kylmintä on paikoin itärajalla ja Pohjois-Lapissa.

Torstaina enimmät lumisateet tulevat aamulla Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa, mutta sateet heikkenevät päivällä.

– Kahden vuorokauden lumikertymä viikon keskivaiheen sateista on näillä näkymin 1–8 senttimetriä, Pohjois-Lapissa ei sada välttämättä ollenkaan. Eniten sateita tulee paikoin maan etelä- ja keskiosassa, mutta runsaimpien lumisateiden paikka ja ajoitus voivat vielä muuttua, Latvala toteaa.