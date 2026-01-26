Lintuinfluenssaa havaittiin vesilinnuilla Helsingissä

Helsingistä on löytynyt luonnonvaraisia lintuja, joilla on todettu H5N1-tyypin lintuinfluenssa. Tartunnan riski ihmiselle on pieni, mutta lintujen eritteisiin ja kuolleisiin lintuihin koskemista tulee välttää.

Siipikarjan omistajia kehotetaan suojaamaan lintunsa kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin.

Kaupungin tiedotteen mukaan Helsingin Kalliosta on löytynyt tammikuun aikana useita lintuinfluenssaan sairastuneita lintuja. Tautia on todettu varmennetusti yhdessä kyhmyjoutsenessa ja kolmessa kanadanhanhessa.

Tokoinrannalla ollut oireileva joutsen vietiin lopetettavaksi Korkeasaaren villieläinsairaalaan. Muut linnut löytyivät kuolleina Eläintarhanlahdelta.

Virus on varmistunut H5N1-tyypin lintuinfluenssaksi, joka aiheuttaa korkeaa kuolleisuutta luonnonvaraisille linnuille ja siipikarjalle. H5N1-tyypin lintuinfluenssan tartunnan riski ihmiselle on pieni.

Viruksen leviämisen estämiseksi Suomessa on voimassa ulkonapitokielto vuosittain helmikuun 8. päivästä toukokuun 31. päivään. Siipikarja ja muut linnut on tuolloin suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin. Vaikka ulkonapitokielto ei tämän vuoden osalta olekaan vielä voimassa, lintujen pitäjiä kehotetaan nyt erityiseen varovaisuuteen.

Ulkonapitokiellon aikana linnut on pidettävä sisätiloissa tai niiden ulkoilualue pitää suojata riittävän tiheällä verkolla. Lintujen ulkona pidosta Helsingissä on tehtävä ilmoitus Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden valvontaeläinlääkärille. Siipikarjan pitäjien tulee myös seurata tarkasti Ruokaviraston tiedotusta lintuinfluenssatilanteesta.

Määräyksellä pyritään estämään siipikarjan ja luonnonvaraisten vesilintujen kontaktit, koska vesilinnut saattavat kantaa lintuinfluenssaa. Virus voi tarttua luonnonvaraisesta linnusta siipikarjaan, jos linnut ovat joko suoraan tai välillisesti kontaktissa keskenään. Ulkonapitokielto ei koske kyyhkysten vapaalentoja, eläintarhoja ja pysyviä eläinnäyttelyitä.

Helsingin alueen siipikarjanpitopaikat ovat pieniä harrastekanaloita, joista suurimmassa osassa on lintuja vain kesäisin. Pitopaikat on kartoitettu edellisen kerran noin vuosi sitten, ja tiedossa oleville siipikarjan pitäjille on tuolloin tiedotettu lintujen ulkonapidon rajoituksista. Helsingissä ei ole suuria siipikarjanpitopaikkoja, kuten broileri- tai kalkkunakasvatusta tai suuria munintakanaloja.

Lintuinfluenssaan viittaavista oireista siipikarjassa ja luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista Helsingissä on ilmoitettava kaupungin valvontaeläinlääkärille ja virka-ajan ulkopuolella pelastuslaitokselle tai päivystävälle valtioneläinlääkärille. Lintujen joukkokuolemaksi katsotaan, jos samalla alueella on vähintään viisi kuollutta vesilintua tai kymmenen muuta lintua. Kuolleiden lintujen koskettamista ilman suojakäsineitä pitää välttää.

Helsingin kaupunki järjestää lintujen talviruokintaa Tokoinrannassa Kalliossa. Ruokinta jatkuu lintujen energian saannin turvaamiseksi, eikä lintuinfluenssatilanne aiheuta ruokintaan muutoksia. Lintujen talviruokinta vähentää taudin leviämisen vaaraa lintujen mukana muille alueille.

Ihmistartuntoja ei ole todettu Suomessa

Linnut levittävät tautia ulosteissaan ja eritteissään. Tämän vuoksi jalkineet ja vaatteet pitää vaihtaa ja kädet pestä huolellisesti kanaloihin mentäessä. Nyt leviävän H5N1-tyypin lintuinfluenssaviruksen ei ole todettu aiheuttaneen ihmistartuntoja Suomessa.

Lintuinfluenssavirukset tarttuvat heikosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Virus ei tartu ihmiseen elintarvikkeiden, kananmunien ja siipikarjanlihan välityksellä, kunhan huolehtii asianmukaisesta ruoan valmistuksesta ja lämmityksestä. Lintuinfluenssan tarttuminen lemmikkieläimiin on hyvin harvinaista. Kissat ja koirat on hyvä kuitenkin pitää erossa sairastuneista ja kuolleista luonnonlinnuista alueella, jossa on todettu lintuinfluenssaa. Koirien ulkoiluttamista kannattaa välttää alueella, joka on näkyvästi saastunut lintujen eritteillä.