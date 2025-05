Lihahyökkäysten strategia syö valtaosan Moskovan sotilasbudjetista

Venäjän sotilasmenot ovat https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-04/preparing_for_a_fourth_year_of_war-military_spending_in_russias_budget_for_2025.pdf vuonna 2025 lähes 15,5 biljoonaa ruplaa eli 7,2 prosenttia bruttokansantuotteesta. Siinä on 12 prosenttia kasvua vuodesta 2024, mutta todellisuudessa kasvu ei ole näin suurta.

Jos Venäjän keskuspankin tämänhetkinen ennuste https://www.cbr.ru/press/keypr/#:~:text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%83%20%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%2C%20%D1%81,12%2C9%25%20%D0%B2%204%D0%BA24. 7–8 prosentin inflaatiosta pitää paikkansa, sotilasmenojen kasvu jää viime vuosiin verrattuna vaatimattomaan 3,5–4,5 prosenttiin. Kuitenkin aina hyökkäyssodan alusta asti todelliset menot ovat ylittäneet budjetoidut menot, joten kuluva vuosikaan ei ehkä tee poikkeusta.

Sotilasbudjetin kasvusta huolimatta tärkeiden sektorien, kuten asehankintojen, aseteollisuuden kehittämisen ja ydinasejoukkojen rahoitukset saattavat Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin SIPRIn asiantuntijoiden mukaan https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-12/sipriinsights_2312_11_russian_milex_for_2024_0.pdf todellisuudessa vähentyä. Heidän analyysinsä osoittaa, että merkittävää osaa sotilasbudjetin kasvusta ei käytetä sotilaallisen voiman kasvattamiseen, vaan sotilaille ja heidän perheilleen maksettuihin sosiaalisiin etuuksiin.

Vuodesta 2021 Venäjän asevoimille maksetut sosiaaliset etuudet ovat keskuspankin mukaan kasvaneet lähes 6,5-kertaisiksi 178,3 miljardista yli biljoonaan ruplaan. Vuonna 2024 ne olivat arviolta 915 miljardia, mutta kuluvaksi vuodeksi niihin on suunniteltu reipasta laskua 593 miljardiin. SIPRIn asiantuntijat uskovat, että tämä lasku on muodollinen, koska osa maksuista on yksinkertaisesti salattu.

Asiantuntijoiden oletukset sopivat yhteen sopimusvärväyksestä nähtävän avoimen datan https://verstka.media/v-moskve-rezko-vyroslo-chislo-zhelayushhih-podpisat-kontrakt-s-minoborony kanssa. Venäjän puolustusministeriö värvää https://janiskluge.substack.com/p/treacherous-hope-peace-talks-and kuluvana vuonna keskimäärin 1300 ihmistä päivässä, saman kuin vuonna 2024.

”Allekirjoitusbonukset” jatkavat kasvuaan, vaikkakin hitaammin kuin aikaisemmin. Maaliskuussa 2025 ne olivat keskimäärin 10 prosenttia suurempia kuin joulukuussa 2024.

Vaikka Venäjän sotilasbudjetti näyttää ensivilkaisulla vaikuttavalta, maksut ”erikoisoperaatioon osallistuville” ja heidän perheilleen rajoittavat investointeja asevoimien kehittämiseen. Jos sota päättyy, tämä avaa mahdollisuuden sotateollisuuden laajentamiselle, mutta sodan jatkaminen nykyisellään ei mahdollista investointeja.