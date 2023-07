Liettuan presidentti: Sodan rintama ei ole kaukana Vilnasta

Naton huippukokous järjestetään vain muutaman sadan kilometrin päässä Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan rintamalinjasta, kokousta isännöivän Liettuan presidentti Gitanas Nauseda muistutti.

– Nato-maiden pääkaupungeista Vilna sijaitsee maantieteellisesti lähimpänä Kiovaa. Tämä läheisyys on vahva symboli jo sinänsä, Nauseda sanoi huippukokouksen Nato Public Forum -oheiskeskustelussa käyttämässään puheenvuorossa.

– Symbolit ovat kuitenkin voimattomia aggression estämisessä, saati sen pysäyttämisessä. Naton huippukokous Vilnassa järjestetään juuri siksi, että nousisimme vastaamaan haasteeseen ja tekemään tarvittavat päätökset turvallisuutemme vahvistamiseksi, Nauseda totesi.

Huippukokouksessa vahvistetaan hänen mukaansa se yksinkertainen tosiasia, että liittokunnan turvallisuus on jakamaton ja että jokaista tuumaa sen alueesta puolustetaan tarvittaessa yhdessä heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Toinen keskeinen lähtökohta on hänen mukaansa se, että Ukrainan oikea paikka on Naton jäsenenä.

– Meidän on syvennettävä poliittisia ja käytännöllisiä siteitämme Ukrainan kanssa. Ukrainalle on osoitettava selvä polku Nato-jäsenyyteen, ja meidän on samaan aikaan jatkettava keskeytyksettä taloudellista ja sotilaallista apuamme siihen hetkeen saakka, jolloin Ukraina on saavuttanut voiton, Nauseda korostaa.