Verkkouutiset

Lidlin pullokuitit muuttuvat sähköisiksi, käyttö vaatii sovelluksen

Jatkossa asiakas voi valita paperittoman vaihtoehdon.
Lidlin myymälä Helsingissä. VILLE MÄKILÄ
Ruoka- ja päivittäistavaraketju Lidl tuo ensimmäisenä kauppaketjuna Suomessa digitaalisen pullokuitin kaikkiin myymälöihinsä. Jatkossa asiakkaat voivat valita pullonpalautusautomaatilla paperittoman kuitin. Uusi ominaisuus on käytössä Lidl Plus -sovelluksessa. Paperittomaan pullonpalautuskuittiin siirtyminen edellyttää sovelluksen lataamista.

– Tämä on jälleen yksi keino, jolla voimme tehdä meillä asioinnista entistä helpompaa ja vaivattomampaa, ja samalla vielä säästyy paperia. Digitaalinen pullokuitti ratkaisee paperikuitteihin liittyvät tutut ongelmat: se ei huku taskun pohjalle, eikä haalistu lukukelvottomaksi ennen kuin sen ehtii lunastaa myymälässä. Nyt voi sanoa hyvästit taskun pohjalla rypistyville pullokuiteille, kertoo Lidlin markkinointi- ja asiakkuusjohtaja Meri Aalto tiedotteessa.

Kuittia ei ole pakko lunastaa heti palautuksen jälkeen. Digikuitti on voimassa kolme vuotta palautushetkestä alkaen ja sen voi lunastaa kaikissa Suomen Lidl-myymälöissä. Digikuitin voi hyödyntää ostosten maksamiseen yhteydessä niin tavallisilla kassoilla kuin pikakassoillakin.

Mikäli pullokuitin haluaa lunastaa käteisenä, tulee digikuitti käyttää tavallisella kassalla. Digitaalisen pullokuitin käyttö on asiakkaalle täysin vapaaehtoista, ja perinteinen paperikuitti on edelleen valittavissa uuden ominaisuuden rinnalla.

Digitaalinen pullokuitti ei toistaiseksi ole mahdollinen silloin, jos pantin lahjoittaa hyväntekeväisyyteen, vaan automaatti tulostaa tästä tositteen.

