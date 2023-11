Li Andersson: Haluan olla koko kansan presidentti

– Haluan olla seuraava koko kansan presidentti, sanoi vasemmistoliiton presidenttiehdokas Li Andersson vaalistartissaan Helsingissä tänään.

– Minulle se tarkoittaa yhteiskunnan haavoittuvassa asemassa olevien puolella seisomista. Se tarkoittaa työtä niiden ihmisten puolesta, joiden ääni kuuluu yhteiskunnassa kaikkein heikoimmin. Niiden ihmisten näkemistä, jotka tavalla tai toisella ovat jäämässä sivuun, Andersson jatkoi.

Anderssonin mukaan aikana, jolloin hallitus tekee poikkeuksellisen vahvasti kansaa jakavaa politiikkaa, moni kokee itsensä arvottomaksi.

– Poliitikot viestivät ihmisille päivä toisensa jälkeen, että sinulla ei ole virkaa yhteiskunnassa, jos et ole löytänyt työpaikkaa tai kärsit sairaudesta tai mielenterveysongelmasta, joka vaikeuttaa opiskelua tai työntekoa. Ja vaikka tekisit kaikkesi, se ei silti koskaan riitä – tämä ei ole totta.

Anderssonin mukaan vasemmistolaisen arvomaailman ytimessä on jokaisen ihmisen jakamaton ihmisarvo, joka on on sokea lompakon paksuudelle, ammatille tai terveydentilalle.

– Jokainen voi sairastua tai menettää työpaikkansa. Jokaisen mieli voi järkkyä. Kukaan meistä ei voi lopulta vaikuttaa siihen, millaiset lähtökohdat elämään saa tai mitä huominen tuo tullessaan.

– Siksi me tarvitsemme toimivat turvaverkot. Siksi meidän tulee huolehtia, että jokainen saa ihmisarvoisen elämän takaavat perustarpeet, Andersson sanoi puheessaan.

Hänen mukaansa Suomi on vuosisatojen ajan ollut monien kulttuurien, uskontojen ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten yhteinen koti, ja näin tulee olla myös jatkossa.

– Suomi on osa ihmiskunnan monikulttuurista historiaa, mutta silti rasismi on edelleen valtava ongelma maassamme. Sen korjaamisessa presidentillä on merkittävä rooli keskeisenä yhteiskunnallisena keskustelijana.

– Presidenttinä haluaisin korostaa sitä, miten lopulta olemme kaikki yhdessä. Niin toisistamme välittävinä suomalaisen yhteiskunnan jäseninä, vastuullisina kansainvälisen järjestelmän toimijoina kuin lopulta osana maapallon ja kaiken elävän muodostamaa kokonaisuutta. Me olemme yhdessä ja pystymme tekemään maailmasta paremman – sen viestin haluan koko kansan presidenttinä välittää, Andersson sanoi puheessaan.