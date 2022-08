Leopardeihin hankitaan lisää tulivoimaa

Taistelupanssarivaunujen pääaseiden ampumatarvikkeita ostetaan saksalaiselta Rheinmetall Waffe Munition GmbH:lta.

– Hankinta täydentää meillä käytössä olevaa taistelupanssarivaunujen tulivoimaa ja erityisesti kohtaamistaistelukykyä taistelupanssarivaunuja vastaan, toteaa jalkaväen tarkastaja, eversti Juhana Skyttä Maavoimien esikunnasta.

Hankinnan kokonaisarvo on noin 14,1 miljoonaa euroa. Se rahoitetaan valtion toisesta lisätalousarviosta, joka sisälsi lisärahoitusta nopeasti käynnistettäviin puolustusmateriaalihankintoihin.

Leopard 2 A 6 on lähes 11 metriä pitkä ja 3,76 metriä leveä. Vaunu painaa 60 tonnia, huippunopeus on 65 kilometriä tunnissa ja hevosvoimia löytyy 1 500. Ammuksia vaunussa on 42. Suomella on 200 Leopardia.