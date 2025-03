Lentotukikohdan isku räjäytti yli 60 prosenttia ammuksista

Venäjällä sijaitsevan Engelsin lentotukikohdan ammusvarastosta yli 60 prosenttia vaikuttaa tuhoutuneen tuoreessa iskussa.

Satelliittikuvien perusteella tukikohdan ammusten varastointialueen rakennuksista 61,7 prosenttia on tuhoutunut ja 12,8 prosenttia vaurioitunut. Rakennuksista hieman yli neljäsosa selviytyi täysin vaurioitta iskusta.

Satelliittikuvien vertailu on nähtävissä alla olevassa upotuksessa.

Engelsin tukikohta on Venäjän raskaiden pommikoneiden päätukikohta, ja hyökkääjä on iskenyt sieltä käsin Ukrainaan useita kertoja täysimittaisen sodan aikana. Tukikohdassa on pidetty muun muassa strategisia pommikoneita.

Alueen kuvernöörin mukaan kyseessä oli suurin isku tukikohtaan sodan aikana. Verkkouutiset kertoo iskusta lisää tässä jutussa.

Räjähdyksen synnyttämän paineaallon sanotaan rikkoneen ikkunoita alueen rakennuksissa. Savupatsaan kerrotaan näkyneen useiden kilometrien päähän.

Engelsin tukikohta on ollut Ukrainan tähtäimessä useita kertoja sodan aikana. Tukikohdasta on rajalle noin 600 kilometriä.