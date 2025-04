Lentotukialus väisti tulitusta: 60 miljoonan hävittäjä tipahti mereen

Yhdysvaltain laivaston F/A-18 Super Hornet -hävittäjä on kadonnut merellä sen pudottua laidan yli USS Harry S. Truman -lentotukialukselta, kun se oli aluksella hinauksessa. Asiasta kertoo uutiskanava CNN.

USS Harry S. Truman on tehtävällä Punaisella merellä torjumassa huthien sotatoimia. Maanantaina lentotukialus teki kovan käännöksen väistääkseen huthien tulitusta, mikä johti siihen, että arvokas monitoimihävittäjä putosi laidan yli. Iranin tukemat Jemenin huthikapinalliset väittivät maanantaina tehneensä lennokki- ja ohjushyökkäyksen lentotukialusta vastaan.

Yhdysvaltain laivaston mukaan kaikki aluksella ollut henkilökunta on turvassa. Tapahtumaketjussa yksi sotilas loukkaantui lievästi.

– F/A-18E oli aktiivisessa hinauksessa hangaarihallissa, kun siirtomiehistö menetti koneen hallinnan. Kone ja hinaaja katosivat laidan yli, Yhdysvaltain laivasto kertoi tiedotteessa.

– Lentokonetta hinaavat merimiehet ryhtyivät välittömiin toimiin siirtyäkseen pois koneen luota ennen kuin se putosi laidan yli. Tutkinta on käynnissä.

Yksi F/A-18-hävittäjä maksaa CNN:n mukaan yli 60 miljoonaa dollaria.

Yhdysvaltain laivaston lentotukialukset ovat maailman suurimpia sota-aluksia. Nimitz-luokan lentotukialukset, kuten Harry S. Truman, saavat käyttövoimansa kahdesta ydinreaktorista, jotka pyörittävät neljää potkuriakselia. Vaikka tällainen alus on yli 300 metriä pitkä ja sen syväys on yli 11 metriä, se on kokoonsa nähden yllättävän ketterä. CNN:n mukaan Trumanin tekemän käännöksen tarkkoja yksityiskohtia huthien tulen välttämiseksi ei ole julkistettu, mutta Yhdysvaltain laivaston entinen kapteeni Carl Schuster kertoi kanavalle, että lentotukialukset, jotka yrittävät välttää ohjushyökkäyksen, käyttävät ”siksak-taktiikkaa”.

– Tyypillisesti tehdään sarja vuorottelevia 30–40 asteen käännöksiä. Jokainen kestää noin 30 sekuntia kumpaankin suuntaan, mutta käännös alkaa jyrkästi, Schuster sanoi.

– Alus kallistuu noin 10–15 astetta käännökseen, mutta se siirtää alusta noin 100–200 metriä todennäköisestä tähtäyspisteestä, jos alus liikkuu suurimmalla nopeudella.

Lentotukialus Harry S. Truman on ollut toistuvasti huthien hyökkäysten kohteena. Se nousi otsikoihin helmikuussa törmättyään kauppalaivaan lähellä Egyptiä. Loukkaantumisia ei raportoitu. Myös muut Yhdysvaltain laivaston alukset alueella ovat joutuneet huthien tulituksen kohteeksi.

Yhdysvaltain laivasto korosti maanantaina, että sen iskuryhmä ja lennosto ovat edelleen täysin toimintakykyisiä. USS Harry S. Truman on kuin pieni kaupunki merellä: aluksella työskentelee yli 5000 ihmistä ja sen täydessä vahvuudessaan sen lennostoon kuuluu 90 hävittäjää ja kopteria.