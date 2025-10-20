Verkkouutiset

Palman lentokenttä Mallorcalla arkistokuvassa. Wikimedia Commons

Lentokenttä suljettiin tilapäisesti Mallorcalla droonihavainnon vuoksi

  • Julkaistu 20.10.2025 | 17:44
  • Päivitetty 20.10.2025 | 17:44
  • Droonit, Espanja
Droonin alkuperästä ei ole tietoa.
Palman lentoasema Espanjan Mallorcalla joutui tilapäisesti ohjaamaan lentoja muualle epäilyttävän droonihavainnon vuoksi, joka tehtiin myöhään sunnuntaina 19. lokakuuta.

– Droonin havaitseminen Palman lentoasemalla johti toimintojen tilapäiseen keskeyttämiseen turvallisuussyistä, maan ilmatilaa hallinnoiva valtionyhtiö Enaire kertoi.

Häiriö kesti hieman yli puoli tuntia ja päättyi tarkistusten jälkeen. Kyiv Independentin mukaan ainakin kahdeksan lentoa uudelleen ohjattiin sunnuntai-iltana.

Espanjan viranomaiset ovat käynnistäneet tutkinnan selvittääkseen droonin alkuperän ja sen käyttäjän. Droonin mallia ei ole vahvistettu.

Poliisi käytti omaa drooniaan yrittäessään paikantaa lennättäjän, mutta etsintä ei tuottanut tulosta, kertoivat paikalliset tiedotusvälineet Kyiv Independentin mukaan.

Espanjan viranomaiset eivät ottaneet kantaa siihen, epäilläänkö tapauksen liittyvän muihin viimeaikaisiin lennokkihavaintoihin Euroopassa. Niitä on tehty Tanskassa, Saksassa ja Norjassa. Kööpenhaminassa ja Oslossa lentokentät suljettiin tunneiksi 22. syyskuuta.

