Lentohavaintoja metsäpaloista tehtiin kesällä vain 78

Kesä oli metsäpalotähystyslentojen osalta melko rauhallinen. Tähystyslentoja tehtiin kaikkiaan 334, joista suurin osa heinäkuun puolenvälin ja elokuun alun välisenä aikana. Palohavaintoja tehtiin kaikkiaan 78 kappaletta.
– Alueelliset sääolosuhteet näkyivät lentotoiminnassa, sillä esimerkiksi Varsinais-Suomen, Hämeen ja Satakunnan alueella lentomäärät jäivät selkeästi alle pidemmän aikavälin keskiarvon”, kertoo pelastusylitarkastaja Anna Mattila Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta.
Suurin osa tähystyslentotehtävistä, 301, oli oma-aloitteisia tehtäviä. Pelastusviranomaisen pyytämiä savuhavainnon tarkastuslentotehtäviä oli 33. Varsinaisia palohavaintoja tehtiin 78, kun vuotta aiemmin niitä tehtiin 140. Viime vuonna ilmaan noustiin selkeästi useammin eli 478 kertaa.
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtävänä on järjestää metsäpalojen lentotähystys koko Suomessa. Lentoja tehdään 22 reitillä säännöllisesti ja riskiperusteisesti huhti-syyskuun välisenä aikana.
Lennot toteuttaa yleensä paikallinen ilmailukerho tai ilmailualan yritys.
Vuonna 2026 metsäpalojen tähystystoiminnan tehtävät siirtyvät sisäministeriölle valtion aluehallinnon uudistuksen myötä. Muutoksella ei ole vaikutusta palveluun, vaan lentotähystystoiminta jatkuu normaalisti.