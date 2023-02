Lentäjiä varoitetaan ”suuresta valkoisesta pallosta” Havaijin edustalla

Ilmaliikennettä on varoitettu Yhdysvaltain Havaijin saarten edustalla havaitusta ”suuresta valkoisesta pallosta”. Asiasta tässä uutisoivan War Zonen mukaan pallosta on tehty havaintoja 12-15 kilometrin korkeudessa.

Ensimmäisestä havainnosta ei ole tarkkaa tietoa. Varoituksia on tullut ainakin paikallista aikaa sunnuntain aamukahdeksasta alkaen. Pallo oli sunnuntaina noin tuhat kilometriä Havaijista itään.

Havaijin Kauain saaren lähellä tehtiin noin vuosi sitten vastaava havainto. Yhdysvaltain ilmavoimien F-22-hävittäjät lähetettiin tuolloin tunnistamaan kohde. Pallon on myöhemmin paljastettu kuuluneen kiinalaiseen vakoiluohjelmaan. Kauaissa sijaitsee Yhdysvaltain ohjuspuolustuksen testialue.

Yhdysvaltain asevoimien Tyynenmeren päämajasta kerrotaan War Zonelle, että siviilipilottien havainnoista ollaan tietoisia ja että asiaa tutkitaan.

Edit 20.2.2023 10.55: Lisätty USA:n asevoimien kommentti.

We received this INDOPACOM statement: "U.S. Indo-Pacific Command is aware of the reports of a large white balloon by civilian aircraft. We are looking into the reports and have nothing additional at this time." New updates on this developing story here: https://t.co/MjKXJc27Gf — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) February 20, 2023

Another balloon watch in effect. This one is being reported at ~1000km east of Honolulu at 26.39 N 150.21 W. Multiple ACARS messages like the ones below about a large white balloon between FL400-500. N572DZ (Delta flight 837) was informed because they went right by the location. https://t.co/YbNrFOyDcN pic.twitter.com/Hsc7Fwi8Q9 — IntelWalrus (@IntelWalrus) February 20, 2023