Lennokit tuhoavat videolla Venäjän Terminator-vaunun

Ukrainalaiset ovat tuhonneet venäläisen BMPT-panssariajoneuvon Spartakin alueella Donetskissa, mikä selviää Ukrainan asevoimien jakamalta videolta.

Panssariajoneuvo tunnetaan myös nimellä Terminator. Terminator on vahvasti panssaroitu tukiajoneuvo, joka on rakennettu taistelupanssarivaunun pohjalle. Se on raskaasti aseistettu 30 millimetrin tykeillä, kranaatinheittimillä ja konekivääreillä.

Sosiaalisessa mediassa Ukraina asevoimien jakamien tietojen mukaan Ukrainan turvallisuuspalvelun Alpha-yksikkö käytti ilmeisesti useita miehittämättömiä lennokkeja ja epäsuoraa tulitusta tuhotakseen Terminatorin.

Jaetulla videolla näkyy panssariajoneuvo liikkumassa maastossa ja sen saamia useita osumia ja ajoneuvosta nousevaa savua.

#Ukraine: A Russian BMPT "Terminator" tank support fighting vehicle was taken out of action and T-80BV was damaged by the Ukrainian SBU "Alpha" using several FPV loitering munitions and indirect fire near Spartak, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/IcYLcxbDAJ

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) August 12, 2023