Lennokit iskevät välittömästi etulinjassa – ”dramaattinen muutos”

Ukrainan etulinjalla on käynnissä teknologinen sota, jossa lennokeilla on keskeinen rooli. Ukrainan rintamalinjojen yläpuolella kerrotaan partioivan paljon lennokkeja, jotka tarkkailevat ja yrittävät saada havaintoa liikkeestä. Ukrainan ja Venäjän joukoilla on vaikeuksia liikkua taistelukentällä turvallisesti. Asiasta kertoo The Washington Post.

Ukrainan 92. prikaatin lennokkiyksikön komentaja Oleksandr Nastenkon mukaan pienten lennokkien lisääntyminen on muuttanut sodankäyntiä. Aluksi siitä oli Ukrainalle jopa etulyöntiasema.

Ne, jotka uskaltavat liikkua päivällä tai yöllä vihollisten lennokkien alla kuolevat välittömästi, Nastenko sanoi.

Venäjä vastasi tilanteeseen alkamalla valmistaa massatuotantona omia lenokkeja, joiden myötä syntyi myös häirintälaitteita.

Vaikka lennokkien käyttö on vähentänyt perinteisen jalkaväen tarvetta, Ukrainalla on edelleen pulaa sotilaista ja ammuksista. Ukrainan on lähes mahdotonta vallata takaisin alueitaan, kuten maa toimi vuonna 2022.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelensky on perustanut uuden sotilasyksikön, Unmanned Systems Forces, jonka voisi suomentaa esimerkiksi ”miehittämättömien järjestelmien joukot”. Yksikön tarkoituksena on keskittyä lennokkien käyttöön sodankäynnissä.

– Maahyökkäysten torjuminen on ensisijaisesti lennokkien tehtävä, Zelensky sanoi ja myönsi, että jalkaväen sotilaiden rooli on muuttunut dramaattisesti.

Ukrainan digitaalisen muutoksen ministeri Mykhailo Fedorov kertoo lennokkien kysynynnän ylittävän niiden tarjonnan.

– Vaikka vastaisimme tämänhetkiseen kysyntään, huomenna on taas kymmenen uutta lennokkikomppaniaa, jotka tarvitsevat uusia lennokkeja, Fedorov sanoi.