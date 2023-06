Lennokin ja ilmatorjunnan kaksintaistelu videolla: Venäläinen epäonnistui täysin

Ukrainan tiedustelupalvelu SBU on julkaissut sosiaalisen median kanavissaan videon, jossa venäläinen ilmatorjuntajärjestelmä yrittää ampua alas ukrainalaislennokin.

Videolla näkyy, kuinka ukrainalainen kamikaze-lennokki lähestyy pellon laidassa sijaitsevaa venäläistä Tor M2-ilmatorjuntaohjusjärjestelmää. Tor laukaisee ohjuksen suoraan lennokkia kohti, ja hetken näyttää siltä, että ohjus osuu.

SBU:n mukaan lennokin ohjaaja kuitenkin kytki juuri ennen ohjuksen osumaa manuaalisen ohjauksen päälle, ja lennokki väistää viime hetkellä nopeasti lähestyvää ohjusta. Ohjus ohittaa lennokin täpärästi lennokin vasemmalta puolelta.

Välittömästi väistämisen jälkeen lennokki jatkaa Tor-järjestelmän lähestymistä. SBU:n mukaan ilmatorjuntajärjestelmä yritti tämän jälkeen vielä paeta.

– Lentäjä pelasti lennokin ja tuhosi pakoon pyrkineen ilmatorjuntajärjestelmän, videolla kerrotaan.

Vuonna 2007 käyttöön otettu Tor M2 on päivitetty versio neuvostoaikaisesta Tor-järjestelmästä. Sen käyttämien ohjusten huippunopeus on 1000 metriä sekunnissa, ja niiden kantosäde on jopa 16 kilometriä.

Kaksintaistelussa tuhottu Tor-järjestelmä ei ollut myöskään ainoa, jonka ukrainalaiset onnistuivat tuhoamaan. SBU kertoo, että se tuhosi lennokeilla myös kaksi muuta Tor-järjestelmää sekä yhden keskipitkän kantaman Buk-ilmatorjuntajärjestelmän.

Lennokkien kohteeksi joutui myös kolme Nona-kranaatinheitinjärjestelmää, kolme BMP-rynnäkköpanssarivaunua, kaksi panssarivaunua, elektronisen sodankäynnin asema sekä vihollisen linnoitteita.

Videolla näkyykin, kuinka lennokit joko iskeytyvät venäläispanssarien kylkeen tai tuhoutuvat, kun lennokeista pudotetaan niiden päälle ammuksia.

– Tuhotkaamme miehittäjät täyteen voittoon asti, SBU:n viestin lopussa todetaan.