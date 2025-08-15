Lean-huumetta takavarikoitiin Suomessa ensimmäistä kertaa

Itä-Uudenmaan poliisi teki Suomessa ensimmäisen Lean-huumeen takavarikon heinäkuussa 2025.

Takavarikkoon jäi 12 kpl noin 100 millilitran pulloa, joissa oli yhteensä 1150 millilitraa violettia nestettä.

– Takavarikko liittyy Itä-Uudenmaan poliisilla tutkittavana olevaan tapaukseen, jossa tapahtumat saivat alkunsa torstaina 31.7. iltaseitsemältä, kun poliisi sai hätäkeskuksen kautta tehtävän Vantaan Kivistöön. Alkutietojen mukaan epäiltiin, että kerrostalon parvekkeelta oli ammuttu käsiaseella. Tehtävälle osallistui useita poliisin partioita, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja rikoskomisario Jukka Kalliomäki poliisin tiedotteessa.

Partio tavoitti kohdeasunnosta kaksi henkilöä, jotka otettiin kiinni asian selvittämiseksi. Kolmas tapahtumiin mahdollisesti liittyvä henkilö yritti paeta paikalta juosten, mutta poliisi tavoitti hänet pienen juoksukilpailun jälkeen ja myös hän päätyi poliisin huostaan.

– Asuntoon tehtiin kotietsintä. Etsinnän yhteydessä asunnon parvekkeelta löytyi starttipistooli. Parvekkeelta löytyi myös muovipussi, jonka sisällä oli useampi pienehkö pullo täynnä violettia nestettä. Lisäksi asunnosta takavarikoitiin useampi matkapuhelin sekä yksi kannettava tietokone, Kalliomäki jatkaa.

Violettia ainetta sisältäneille pulloille tehtiin Keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa huumaus- ja lääkeaineiden tunnistus. Keskusrikospoliisin lausunnosta ilmeni, että neste pulloissa sisälsi kodeiinia ja parasetamolia. Kodeiini luetaan Suomessa huumausaineeksi.

– Tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Suomessa poliisitehtävällä on tullut vastaan Lean-huumeeksi kutsuttua ainetta. Lean-huume on Yhdysvalloissa 1990-luvulla päihdekäyttöön keksitty yskänlääkkeen ja virvoitusjuoman nestemäinen seos, joka sisältää tyypillisesti kodeiinia ja parasetamolia sekä eräissä raportoiduissa kansainvälisissä tapauksissa myös prometatsiinia, sanoo Kalliomäki.

Poliisin mukaan takavarikoidulla aineella on useita slanginimiä kuten ”Lean”, ”Purple Drank”, ”Purple Punch” tai ”Syrup”. Neste on yleensä värjätty voimakkaan väriseksi, esimerkiksi violetiksi, siniseksi, punaiseksi tai vihreäksi.