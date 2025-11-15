Verkkouutiset

Viikonloppuna on satanut monin paikoin ensilumi., LEHTIKUVA / ANNI SAVOLAINEN

Lauha syksy päättyy viikonloppuun – nyt kylmenee

  • Julkaistu 15.11.2025 | 14:57
  • Päivitetty 15.11.2025 | 14:57
  • Sää
Keskipitkän ajan ennusteet viittaavat nyt kylmään alkutalveen.
Perjantaina tapahtui käänne lauhana jatkuneessa syyssäässä, kertoo Foreca. Puuskainen pohjoistuuli toi mukanaan kauden ensimmäiset lumisateet. Kylmää on luvassa jatkossakin, sillä pohjoista napa-aluetta kiertävä polaaripyörre siirtyy Suomen ylle levittäen tullessaan vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen kylmää ilmaa.

Lauantaina pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa ja paikoin tulee lumi- tai vesikuuroja. Illalla uusi sadealue saapuu lännestä maan keskivaiheille. Koko maassa on pakkasta lukuunottamatta länsi- ja lounaisrannikkoa, joissa mitataan lämpöasteita 1-4 asteen väliltä. Maan eteläisissä osissa pysytään vain joitain asteita pakkasrajan alapuolella, siinä missä maan pohjoisosissa ylletään pääosin -8 ja -12 pakkasasteen välille.

Paikoitellen pakkaset ovat kiristyneet selkeillä alueille yöllä kovasti. Foreca kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että lauantaina mitattiin uusi syystalven toistaiseksi kylmin lukema.

– Muonio Oustajärven havaintoasemalla kylmin lämpötila oli tänä aamuna -24,4 astetta. Lauantain ja sunnuntain välinen yö saattaa olla pohjoisen Lapin selkeillä alueilla vieläkin kylmempi.

Sunnuntaina sää hieman lämpenee. Etelä- ja Keski-Suomessa pysytellään lämpöasteiden puolella ja Oulun korkeudelta pohoiseen pakkasta on Suomussaaren -3 asteesta Sallan -12 asteeseen. Keski- ja Itä-Suomeen on odotettavissa lumi- ja räntäsateita. Muualla maassa on poutaista.

Maanantaina sää poutaantuu ja kylmenee maan itäosia lukuunottamatta, missä lumisateita esiintyy laajasti. Etelässäkin pysytellään pakkasen puolella tai nollan tietämissä. Pohjoisessa kireämpi pakkanen jatkuu -6 ja -12 pakkasasteen välillä.

