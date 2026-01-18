Lauha sää väistyy pakkasten tieltä

Alkava viikko käynnistyy lauhassa säässä, mutta viikon edetessä sää kylmenee. Asiasta kertoo Foreca.

Maanantaista on näillä näkymin tulossa lähes koko maassa pilvisen harmaa. Lännessä ja etelässä luvassa on heikkoja vesi- tai lumisateita.

Lämpötila sahaa etelässä ja lännessä –3 ja 2 asteen välillä, idässä pakkasta on taas 0–5 astetta. Pohjoisemmassa lämpötiloissa on enemmän vaihtelua. Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa sekä Utsjoella pakkasta on vain 0–5 astetta, Länsi-Lapissa hytistään taas jopa 15 pakkasasteessa.

Pilvinen saa jatkuu tiistaina, ja harmaata säätä täplittävät vähäiset lumisateet. Pakkasta on maan etelä- ja keskiosissa 0–5 astetta, pohjoisosissa taas 5–15 astetta. Jos pilvipeite rakoilee, voi lämpötila vajota tätäkin alemmas.

Keskiviikkona säässä ei ole luvassa suuria muutoksia, ja sääolosuhteet muistuttannevatkin pitkälti tiistaita. Pakkasta on koko maassa 0–10 astetta. Luvassa on kuitenkin käänne, kun maahan alkaa virtaamaan kylmää ilmaa idästä.

Torstaista eteenpäin sään ennustettavuus heikkenee etenkin pilvisyyden suhteen. Suomen yllä oleva korkeapaine väistyy kaakkoa kohti, ja viikonloppuna ainakin pohjoiseen saattaa levitä laajempia lumisadealueita.

Lämmön ystäviä ei loppuviikosta hemmotella, sillä lämpötila pilvisillä alueilla vajonnee 5–15 astetta pakkasen puolelle. Pilvipeitteen rakoillessa päästään palelemaan tätäkin kylmemmissä keleissä.

Pahimmillaan lämpömittari voikin näyttää loppuviikosta 20 pakkasastetta eteläistä Suomea myöten.