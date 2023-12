Latvian ulkoministeri: Vladimir Putinilla ei ole sodassa mitään menetettävää

Latvian ulkoministeri Krisjanis Karins kehottaa Svenska Dagbladetin haastattelussa länttä aseistautumaan ja jatkamaan Ukrainan tukemista.

– He tarvitsevat rahaa, aseita ja poliittista tukea. Päätös aloittaa jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa oli erittäin myönteinen, hän toteaa.

Länsimaiden on Karinsin mukaan varmistettava se, ettei sota leviä muualle Eurooppaan. Tämä edellyttää Ukrainan voittoa Venäjästä.

– Jos näin ei tapahdu, Venäjän on oppinut hyökkäyksen kannattavan, ja enemmin tai myöhemmin se siirtyy seuraavaan uhriin, hän varoittaa.

Venäläinen narratiivi sodasta on Karinsin mukaan levinnyt lännen tiedotusvälineisiin. Kyse on hänen mukaansa Venäjän onnistuneesta disinformaatiokampanjasta.

– Venäjä on vahva, länsi on jakautunut. Kaikki menee Venäjällä hyvin, mikään ei mene lännellä hyvin. He ovat soluttaneet poliittiseen keskusteluun asioita, jotka jakavat mielipiteitä lännessä, Latvian ulkoministeri kuvaa venäläistä kerrontaa sodasta.

Todellisuus on Karinsin mukaan kuitenkin hyvin erilainen kuin Moskovan propagandassa. Hän muistuttaa, että Ukraina on saanut takaisin 50 prosenttia sodan alkuvaiheessa menetetyistä alueista.

– Venäjän tappiot ovat valtavia. Heidän hallituksensa uhraa mielellään sotilaita, kun taas ukrainalaiset ajattelevat meidän tavoin ja haluavat säästää sotilaiden henkiä.

Karinsin mukaan länsimaiden on ryhdistäydyttävä. Lännellä on hänen arvionsa mukaan yleisesti ottaen 20 kertaa enemmän resursseja kuin Venäjällä.

– Venäjä on sotataloudessa ja tuottaa aseita ja ammuksia ympäri vuorokauden. Ei aina kaikkein kehittyneimpiä laitteita, mutta suuria määriä. Mekin voimme valmistaa enemmän, mutta se vaatii rahaa ja puolustusteollisuutta pitkää sotaa varten. Arvojemme takana täytyy olla muskeleita.

Latvian ulkoministerin mukaan vanhat imperialistiset ajatukset ja venäläinen fasismi ohjaavat Venäjän diktaattori Vladimir Putinin toimintaa.

– Ruotsin ja Latvian näkökulmasta se saattaa tuntua hulluudelta, mutta se on todellisuutta ja monet venäläiset uskovat siihen. Putinilla on vain voitettavaa eikä mitään menetettävää (sotaa) jatkamalla. Itse asiassa hän todennäköisesti menettäisi kotimaassaan vallan, jos hän lopettaisi sodan, Karins arvioi.

– Meidän on varustettava itsemme. Moskova ei aio lopettaa itse sotaa. Mutta yhdessä voimme pysäyttää Moskovan.