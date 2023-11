Latvian pääministeri Suomessa: Siirtolaisuudesta on tehty ase

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja Latvian pääministeri Evika Silina tapasivat tänään Helsingissä.

– Rajaturvallisuudessa osoitan solidaarisuutta Suomelle. Ymmärrän teitä, koska olemme kokeneet samaa kahden vuoden ajan, pääministeri Silina sanoi tiedotustilaisuudessa.

Suomi on sulkenut kaikki muut itärajan rajaylityspisteet paitsi Raja-Joosepin. Orpo kertoi, että Suomen hallituksen päätöksissä on otettu huomioon niiden vaikutus Baltian maihin. Venäjän on arvioitu kääntävän jossain vaiheessa siirtolaisvirtaa Viroa, Latviaa ja Liettuaa vastaan.

Latvian pääministeri kiitti Orpoa siitä, että Suomi on jakanut tietoa rajan tilanteesta Baltian maille. Hän kertoi, että jatkossa Suomen ja Latvian rajaviranomaiset tekevät yhä tiivimpää yhteistyötä.

Latvian pääministeri muistutti, että Venäjä ja Valko-Venäjä ovat tehnyt siirtolaisuudesta aseen. Vastaavia hydridihyökkäyksiä hänen arvionsa mukaan nähdään jatkossakin.

Latviassa Valko-Venäjän lähettämiä turvapaikanhakijoita ei käytännössä päästetä maahan lainkaan. Ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet Latvian niin sanottua takaisin työntämiseksi (push-back) kutsuttua linjaa. Asia nousi esille tiedotustilaisuudessa.

– Meidän pitää ymmärtää, että he eivät ole vain turvapaikanhakijoita. Tämä on Venäjän ja Valko-Venäjän hybridihyökkäys, Silina vastasi.

– Olemme joutuneet tekemään kovia päätöksiä, mutta olemme Euroopan unionin ulkoraja. Olemme velvollisia puolustamaan rajaamme, jos naapurimaa, joka ei ole erityisen ystävällinen, päättää tehdä hybridihyökkäyksiä työntämällä ihmisiä rajoillemme, hän jatkoi.

Latvian pääministeri mainitsi, että turvapaikanhakijoilla on yhä mahdollisuus hakea turvapaikkaa Latviasta. Hakemuksen voi jättää Latvian konsulaattiin Valko-Venäjän pääkaupunki Minskissä. Apua tarvitsevia Latvia hänen mukaansa yhä auttaa.

– Meidän pitää lähettää viesti, että lakejamme ei voi käyttää meitä vastaan Venäjän toimesta, joka ei noudata mitään lakeja, Silina totesi.

– Tämä on hybridihyökkäys, turvapaikanhaku on eri asia.