Latvia palauttaa asevelvollisuuden ja perustaa uuden tukikohdan

Latvia aikoo palauttaa asevelvollisuuden Euroopan muuttuneen turvallisuustilanteen vuoksi, kertoi maan puolustusministeri Artis Pabriks tiistaina.

– Latvian nykyinen sotilasjärjestelmä on saavuttanut rajansa. Meillä ei ole mitään syytä uskoa Venäjän muuttavan käyttäytymistään, Pabriks sanoi.

Alle kahden miljoonan asukkaan Latvialla on tällä hetkellä vain 7 500 aktiivista sotilasta ja kansalliskaartin jäsentä, joita tukee lisäksi 1 500 Nato-sotilasta.

Pabriksin mukaan yleinen asevelvollisuus koskee miehiä ja astuu voimaan ensi vuonna, ja sen täyttämiseen on useita vaihtoehtoja.

Puolustusministeri ilmoitti myös uuden kansainvälisen sotilastukikohdan perustamisesta Latvian eteläosaan.

– Maanpuolustuksen vahvistamisen lisäksi uuden sotilasalueen luominen luo uusia työpaikkoja sekä edesauttaa alueen infrastruktuurin ja talouden kehitystä, Pabriks totesi Latvian yleisradion mukaan.

