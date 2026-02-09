Lasten vakavat allergiset reaktiot lisääntyneet, ensiapu saattaa viivästyä

Lasten hengenvaaralliset anafylaksiat eli vakavat allergiset reaktiot ovat lisääntyneet Suomessa. Ensiavun antaminen anafylaktisessa kohtauksessa on jokaisen kansalaisvelvollisuus, muistuttaa Allergia-, iho- ja astmaliitto 11. helmikuuta anafylaksiapäivänä.

Tutkimuksen mukaan alle neljävuotiaiden suomalaisten lasten anafylaksiat kaksinkertaistuivat vuosina 2012–2020. Erityisesti pähkinäallergiasta johtuvat anafylaksiat ovat lisääntyneet lapsilla. Syitä tähän ei tiedetä, mutta parhaillaan aiheesta tehdään tutkimusta. Ensiapu anafylaksiassa on adrenaliini, joka on annettava heti oireiden ilmaantuessa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Allergia-, iho- ja astmaliittoon saapuneiden yhteydenottojen mukaan joissakin lasten harrastustoiminnoissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä on ollut epäselvyyttä siitä, kuka voi antaa lapselle injektorilla adrenaliinia.

– Hengenvaarallisessa sairauskohtauksessa jokaisen kansalaisvelvollisuus on auttaa. Jos anafylaktisessa kohtauksessa ei anneta välittömästi adrenaliinia, seuraukset voivat olla kohtalokkaat, varoittaa tiedotteessa Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs.

Adrenaliinin antamiseen liittyy pelkoja ja väärinkäsityksiä. Ijäs korostaa, että sen antamatta jättäminen vaarantaa anafylaksian saaneen hengen. Ei se, että pistäisi adrenaliinia vahingossa liian nopeasti.

– Adrenaliinin määrä pistoksessa on pieni. Terveen ihmisen keho tuottaa enemmän adrenaliinia esimerkiksi juoksemalla parinsadan metrin pyrähdyksen. Se voi aiheuttaa lapselle hetkeksi hieman sydämen tykytystä ja päänsärkyä, mutta ei mitään vakavampaa. Tämä on pienempi haitta kuin se, että ensiapu viivästyy, Ijäs kertoo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Anafylaksiassa oireet alkavat nopeasti, ja se vaatii välitöntä hoitoa. Tyypillisiä oireita ovat iho-oireet, kuten nokkosihottuma, ihon kutina tai turvotus; hengityselinten oireet, kuten hengitysvaikeus, yskä ja limaisuus; verenkiertoelimistön oireet, kuten sydämen tykytys tai verenpaineen lasku; sekä suoliston ja vatsan alueen oireet.

Ilman ensiapua oireet etenevät ja pahenevat, ja ne aiheuttavat henkilölle kuolemanvaaran. Ensihoitona annetaan adrenaliinia. Anafylaksiariskisellä on mukanaan lääkärin määräämät omat helppokäyttöiset adrenaliini-injektorit.

Adrenaliinin voi annostella vaatteen läpi. Sitä pistetään injektorilla reiden ulkosivuun reisilihakseen. Adrenaliini-injektoria pidetään tukevasti painettuna 90 asteen kulmassa reittä vasten ja lasketaan kymmeneen. Kun adrenaliini on annosteltu, hierotaan pistokohtaa noin 10 sekuntia. Tämän jälkeen tulee soittaa numeroon 112.