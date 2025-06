Lasse Lehtonen KL:lle: Soten rahoitusmalli on täydellinen satukertomus

Kelan uusi pääjohtaja Lasse Lehtonen toteaa Kauppalehden haastattelussa, että terveydenhoidon, erityisesti perusterveydenhoidon, tuottavuus on heikentynyt, eikä palvelu toimi optimaalisesti.

– 20 vuotta sitten meillä oli noin kymmenen miljoonaa fyysistä lääkärissä käyntiä terveyskeskuksissa. Nyt on enää vähän yli neljä ja samaan aikaan lääkärien määrä on melkein kaksinkertaistunut. Palvelutehtävän sijaan terveyskeskuksiin on kehitetty palvelunestomuuri, joka minua huolestuttaa erityisesti senioreiden kohdalla, Lehtonen toteaa KL:lle ja muistuttaa, että osa käyntien vähenemisestä johtuu etävastaanottojen kasvusta.

Sote-menot ovat nousemassa jo 27 miljardiin euroon, joka tarkoittaa kolmannesta valtion budjetista.

Rahoitusmalli ei Lehtosen mukaan kannusta parantamaan tuottavuutta, kun sitä saa sairastavuuden perusteella. Lehtosen mielestä palkita pitäisi esimerkiksi siitä, jos joku alue kykenee hoitamaan samalla rahamäärällä keskimääräistä enemmän potilaita.

Suomessa on Lehtosen mukaan pinttynyt väärä tarve poistaa terveydenhoidon rahoituksen monikanavaisuus – eli palveluiden rahoittaminen asiakasmaksuilla, vakuutuksilla, Kela-korvauksilla ja työterveyshuollon kautta – ja keskittää sitä hyvinvointialueille.

– Sote-uudistusta tehtäessä ajatus on ollut, että kaikki rahat siirretään hyvinvointialueille ja mennään tämmöiseen hyvin valtio-ohjattuun järjestelmään, joka on minusta aika puhdasta suunnitelmataloutta, hän toteaa.

Uusi pääjohtaja kulkisi perusterveydenhoidossa pois ajattelusta, että mammuttimaiset terveyskeskukset hoitavat moninaisia asioita niin, etteivät sinne lopulta pääse terveydenhoitoa tarvitsevat.

– Vakuutuskorvausjärjestelmässä mentäisiin enemmän eurooppalaisen mallin mukaan, eli hoidosta vastaavat ammatinharjoittajalääkärit tai yritykset ja asiakkaat sitten valitsevat, missä asioivat saaden siitä korvausta, Lehtonen sanoo.

– Meillä on luotu täydellinen satukertomus yksikanavaisen rahoituksen ylivertaisuudesta, miltä puuttuu empiirinen fakta-aineisto. Yhdessäkään EU-maassa ei ole yksikanavaista rahoitusta terveydenhuollossa, hän jatkaa.