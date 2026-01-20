Lasse Lehtinen haluaisi neljän Antin hallituksen

SDP:n entinen kansanedustaja ja meppi Lasse Lehtinen hahmottelee Facebook-kirjoituksessaan hallituspohjaa, joka voisi saada velkaantuvan ja talouskurimuksessa sinnittelevän Suomen jaloilleen. Hän väläyttää kirjoituksessaan ainakin kolmen ja jopa ”neljän Antin hallitusta”.

– Kolmen Antin hallitus näyttää ainoalta mahdollisuudelta toteuttaa politiikan kestävä kurssimuutos, pitkän linjan vaikuttaja viittaa SDP:n Antti Lindtmaniin, keskustan Antti Kaikkoseen ja kokoomuksen Petteri Orpoon, jonka virallinen etunimi on Antti.

Kolmikko voisi Lasse Lehtisen mielestä pelata hyvin yhteen.

– Kolme valtiotieteen kandidaattia voisivat niin päättäessään olla kolme muskettisoturia, yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta. Sellaisessa hallituksessa eriävät intressit olisivat yhdistävä liima ja turva vasemmiston ja oikeiston oppositioita vastaan. Myös herrojen kemiat näyttävät pelaavan yhteen, hän kirjoittaa.

Lasse Lehtinen ennakoi kirjoituksessaan jo, miten ministerien pestit hallituksessa jaettaisiin.

– Pääministeri Antti Lindtman ei olisi enää vihervasemmiston ja omien ”kuutostensa” panttivanki. Hänen olisi oltava hyvissä väleissä edellisen pääministerin ja seuraavan valtiovarainministerin kanssa. Lindtman tekisi tämän ajan lipposet, kun Orpo kertoisi mikä pääministerin jakovara oikeasti on, hän kirjoittaa.

Hän jatkaa kirjoituksessaan kolmikon vahvuuksien kuvailuja.

– Antti Petteri Orpo on osoittanut ihailtavaa mielentyyneyttä Riikka Purran (ps.) puristuksessa. Kuusi peräkkäistä vaalivoittoa ei ole mitätön saavutus mieheltä, jota on moitittu hajuttomaksi ja mauttomaksi. Monelta on saattanut jäädä huomaamatta, että juuri hän tarjosi kokoomukselle aikaan sopivan presidenttiehdokkaan. Samalla tyyneydellä hän ottaisi vastuun ylikierroksilla käyvästä rahaministeriöstä, Lehtinen toteaa.

– Antti Kaikkonen on niin keskellä poliittista kenttää, ettei keskemmälle pääse. Hän on ollut ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja yhden vaalikauden Suomen puolustusministeri. Siinä pestissä hän osoitti erityistä kansalaiskuntoa. Suomettunut maalaisliitto jäi kerralla historian hämäriin. Ulkoministeri Kaikkonen voisi jäädä historiaan kepulaisena, joka ei aina petä eikä kulje iltalypsyjakkaran kanssa.

Lasse Lehtinen kirjoittaa, että ”myös neljäs kaima mahtuu joukkoon”.

– RKP:n puheenjohtajan etunimi on suomeksi Antti. Anders Adlercreutzin rannikkokepu on politiikassa yhtä hyödyllinen kuin Illodin lääkkeenä. Raikastaa hengityksen, mutta ei aiheuta riippuvuutta eikä ole vaaraksi käyttäjälleen. ”Antti Kotkaristi” mahtuu mihin hallitukseen tahansa, Lehtinen leikittelee Adlercreutzin nimen suomennoksella.

LUE MYÖS:

Naisviisikon jälkeen Suomi elää nyt Anttien aikaa