Laskujen viestikentissä näkyy suomalaisten yllättävä aggressio

Laskutusyhtiö Uuvan mukaan viitenumeron puuttuminen laskusta on yleinen ongelma, joka aiheuttaa yrityksille vuosittain miljoonakulut. Virheellisesti maksetut laskut johtavat maksumuistutuksiin sekä jopa oikeustoimiin.

Vaikka viitteettömien maksujen osuus on vain reilu prosentti kaikista laskuista, ne vastaavat yli kymmentä prosenttia laskujen käsittelykustannuksista ja kuormittavat turhaan oikeuslaitosta.

Uuvan toimitusjohtaja Sami Alapuron mukaan laskujen maksamisessa ehdottomasti yleisin virhe on viitenumeron puuttuminen.

– Tilanne on hälyttävä. Suomessa lähetetään vuosittain yli 550 miljoonaa laskua, ja vaikka viitteettömien maksujen osuus on vain reilu prosentti, ne aiheuttavat yli kymmenen prosenttia kaikista laskujen käsittelyyn liittyvistä kustannuksista. Tämä on täysin turhaa resurssien tuhlausta, hän sanoo tiedotteessa.

Vaikka kuluttaja ajattelisi hoitaneensa laskun, maksettu summa ei ilman viitenumeroa näy laskutusjärjestelmässä kyseisen laskun kohdalla. Alapuro muistuttaa, että maksun summa, maksajan nimi ja viestissä annetut tiedot eivät riitä kohdistamaan maksua oikeaan laskuun.

– Jos maksu tehdään ilman viitettä, se ei kohdistu järjestelmässä oikein, vaikka summa olisi oikea, vaan näyttää siltä, että lasku on edelleen maksamatta. Monilla yrityksillä voi olla useita samannumeroisia laskuja eri asiakkaille yhtä aikaa maksuvalvonnassa, joten ilman viitettä maksun kohdistaminen on käytännössä mahdotonta. Pelkkä laskun numero ei riitä maksun yksilöintiin, Alapuro kertoo.

Tahallinen viitteen poisjättäminen kääntyy maksajan omaksi tappioksi

Viitteettömien ja muuten virheellisten maksujen käsittely aiheuttaa Suomessa vuosittain merkittäviä kuluja. Pankki veloittaa laskuttajalta viitteettömän suorituksen tilille saapumisesta enemmän kuin viitteellisestä.

Lisäksi viitteettömän suorituksen kohdistamisessa tarvitaan aina manuaalista työtä, jotta maksajan oikeuksien toteutuminen voidaan varmistaa.

Alapuro muistuttaa, että maksaja on korvausvastuussa, jos hän maksaa laskun tahallisesti ilman viitettä ja sen myötä aiheuttaa vahinkoa.

– Kyse ei ole vain maksumuistutuksista tai perintäkuluista, vaan maksaja on velvollinen korvaamaan maksun vastaanottajalle aiheutuneet ylimääräiset käsittelykulut. Jättämällä viitteen pois maksaja ei siis välty maksuvelvollisuudeltaan, vaan päinvastoin saattaa joutua vastaamaan lisäkuluista.

Oikeuslaitos kuormittuu turhaan virheellisistä laskuista

Jos laskun virheellisesti maksanut henkilö tai yritys ei reagoi maksumuistutuksiin tai mahdollisiin perintäkirjeisiin, seuraukset voivat olla vakavia. Yrityksen kohdalla maksamaton lasku voi johtaa esimerkiksi polttoainekortin sulkemiseen tai protestilistalle joutumiseen, kuluttajalla taas viime kädessä jopa ulosottoon.

Virheellisesti maksettuja laskuja koskevat riidat kuormittavat ruuhkautunutta oikeuslaitosta. Moni vakavampi oikeustapaus joutuu odottamaan käsittelyä, kun oikeusistuimissa käsitellään laskuihin liittyviä tapauksia.

Laskujen viestikentissä aggressiota

Viitteettömien maksujen lisäksi Suomessa on jo vuosia esiintynyt häkellyttävä ilmiö: moni kuluttaja kirjoittaa laskun viestikenttään asiattomia, loukkaavia tai hyödyttömiä kommentteja.

Uuvan keräämät esimerkit paljastavat suomalaisten pimeän puolen:

”Tehkää palvelus ja sytyttäkää itsenne tuleen”, ”Mene töihin”, ”Raukkikset”, ”hankkikaa oikee tyopaikka” ja ”getalife” ovat vain muutamia esimerkkejä viesteistä, joita laskutusyhtiö on saanut käsiteltäväkseen.

Toisenlaiset viestit ovat vähemmän aggressiivisia mutta yhtä hyödyttömiä maksun kohdistamisen kannalta, kuten ”Avustus rahanpuutteesseenne”, ”Hyvää naistenpäivää :)”, ”Onneksi olkoon” tai ”Siitä sentti ylimääräistä.”

– Maksajan viestikenttään jättämä tarpeeton viesti ei edistä maksun kohdistamista, vaan aiheuttaa laskun käsittelyssä viivästyksiä ja kustannuksia. On ällistyttävää, että ihmiset tuhlaavat aikaa kommenttien kirjoittamiseen sen sijaan, että käyttäisivät viitettä oikein, Alapuro sanoo.

Uuva suosittelee laskun maksajille huolellisuutta ja viitenumeron käyttämistä aina, kun sellainen laskun maksutiedoissa on ilmoitettu.

– Tämä on pieni asia, jolla on iso vaikutus. Sen avulla on mahdollista välttää huomattava osa ikävistä seurauksista, mitä maksun käsittelyn häiriöt voivat aiheuttaa, Alapuro painottaa.