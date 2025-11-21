Lapissa saavutettu jo 30 pakkasastetta

Lapissa mitattiin talven pakkasennätys, kun torstai-illan ja perjantain vastaisen yön aikana lämpötila laski -30,5 pakkasasteeseen Kittilässä. Suuressa osassa Lappia oli yöllä 20–30 pakkasastetta ja jatkuu kylmänä myös nyt viikonloppuna, kertoo Foreca.

Sen sijaan muualla maassa lämpötilat vaihtelevat. Perjantaina pakastaa koko maassa, mutta lauantaina maan etelä- ja keskiosaan alkaa levitä lauhaa ilmaa lännestä samalla, kun tuuli voimistuu puuskaiseksi. Etelä- ja keskiosassa lämpötilat nousevat plussalle. Muualla maassa pakkanen vaihtelee parista asteesta Lapin yli 20 asteeseen. Merellä on odotettavissa myrskypuuskia.

Viikonloppuna Suomen yli kulkee sateita. Aluksi sade tulee lumena, mutta lauantaina sateet alkavat maan etelä- ja keskiosassa muuttua vedeksi.

Lauantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen, mutta maan etelä- ja keskiosassa sekä osassa Lappia liikkuu myös selkeämmän sään alueita. Maan keskivaiheille sekä Etelä-Lappiin leviää lännestä päivällä lumisateita, sadealueen eteläreunassa sataa myös vettä. Lunta kertyy 2–10 senttimetriä, ja eniten Pohjois-Pohjanmaan tienoilla.

Sunnuntaina sää on suuressa osassa pilvinen. Maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat pysyvät enimmäkseen plussalla, etelä- ja lounaisrannikolla jopa +5 asteen tietämillä. Samaan aikaan Lapissa pakkasta on enimmillään jopa reilusti yli 20 astetta. Maan keskiosan yli liikkuu sateita, jotka tulevat enimmäkseen vetenä, sadealueen pohjoisreunalla sekaolomuodoissa.

Ajokeli tulee olemaan huono

Loppuviikolla ajokeli on huono suuressa osassa maata. Tänään perjantaina ajokeliä heikentävät eniten paikalliset lumisateet sekä lähinnä maan eteläosassa märkien tienpintojen jäätyminen pakkasen kiristyessä illalla.

Lauantaina ajokeliä heikentävät erityisesti maan keskivaiheille tuulen kanssa levittäytyvät lumi-, räntä- ja vesisateet, ja maan etelä- ja keskiosassa jäisillä pinnoilla paikoin myös lauhtuminen ja veden kertyminen jään tai lumen päälle.

Sunnuntaina vettä tulee laajemminkin. Huonoon ajokeliin on syytä varautua suuressa osassa maata lumisateiden sekä ensin jäätymisen, sitten lauhtumisen takia. Sunnuntaina ajokeliä heikentävät lähinnä maan keskivaiheilla räntä- ja lumisateet, eniten ne vaikuttavat Pohjois-Pohjanmaan tuntumassa.