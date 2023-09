Läpimurto etelässä – tämä hidastaa Ukrainan etenemistä

Ukrainalaisjoukot ovat murtautuneet venäläisten kenttälinnoitteiden läpi Verboven länsipuolella Zaporizzjan alueella, kertoo ISW viestipalvelu X:ssä.

Kyseiset linnoitteet eivät ole Venäjän viimeinen puolustuslinja syvyydessä, mutta ne ovat parhaiten valmistettuja. Ukrainalaisjoukot eivät ole kuitenkaan vallanneet kaikkia Veboven lähellä olevia venäläisten puolustusasemia, joten läpimurron eteneminen on vielä epäselvää.

ISW:n mukaan venäläisjoukot pitävät edelleen hallussaan osia pitkästä taistelulinjasta Robotynen ja Orikhivin välillä. Venäläisjoukkojen raportoidaan valmistelleen tuliasemat jokaiseen pieneen metsikköön. Lisäksi venäläisjoukoilla on enemmän kenttälinnoitteita Verboven takana, kuten tuliasemia ja ajoneuvoesteitä. On epäselvää, mitkä näistä asemista on miehitetty venäläissotilailla.

ISW:n arvion mukaan Venäjällä ei ole riittävästi joukkoja sijoitettuna tälle sektorille puolustaakseen sitä täysin. Ukrainalaisjoukkojen pitäisi kyetä murtautumaan linnoitteista, mikäli ne eivät ole asianmukaisesti miehitettyjä.

Ukrainan asevoimat on ilmoittanut jatkavansa vastahyökkäystä myös talvella. ISW on aikaisemmin arvioinut, että talvi voi hidastaa vastahyökkäystä, mutta ei pysäyttää sitä kokonaan.

NEW: ISW is now prepared to assess that Ukrainian forces have broken through Russian field fortifications west of #Verbove in western #Zaporizhia Oblast. 🧵(1/7) Latest campaign assessment: https://t.co/my6TaNAzgu pic.twitter.com/HNBGW9XIZz — ISW (@TheStudyofWar) September 24, 2023