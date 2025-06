Läpimurto droonintorjunnassa: Uusi ase käristää laitteet taivaalta

Yhdysvaltojen asevoimilla on käytössään uudenlainen ase, joka pystyy tuhoamaan kehittyneimmätkin droonit mikroaaltojen avulla. Asiasta kertoo Economist.

Ukrainan sota on osoittanut, miten elintärkeitä drooneista on tullut taistelukentillä. Drooneja käytetään niin tiedusteluun kuin vihollisen tuhoamiseen, ja ne ovat äärimmäisen kustannustehokkaita.

Vastaavasti niiden torjuminen ei ole ollut helppoa.

Tähän mennessä drooneja on pyritty torjumaan elektronisen sodankäynnin välineillä, jotka häiritsevät droonin ja ohjaimen välistä radiosignaalia. Tällaisten järjestelmien tehokkuus on kuitenkin heikentynyt sen jälkeen, kun käyttöön on otettu valokaapelin varassa lentäviä drooneja, joihin signaali kulkeutuu pitkän kaapelin mukana. Osa drooneista hyödyntää myös tekoälyä, jolloin ne osaavat hakeutua kohteeseensa automaattisesti.

Uusi Leonidas IFPC-HPM pystyy kuitenkin tuhoamaan niin radiosignaalien, kaapelien kuin tekoälynkin varassa lentäviä drooneja.

Leonidas toimii kohdistamalla drooneihin aimo annoksen mikroaaltoja. Mikroaallot siirtävät droonien mikropiireihin ylimääräistä virtaa ja ylikuumennuttaa ne, mikä heikentää droonien toimintakykyä.

Järjestelmää valmistavan Epirus-yhtiön toimitusjohtajan Andy Loweryn mukaan drooni ”ei lopulta kuule itsensä ajattelevan” kaiken elektromagneettisen hälinän keskellä, ja putoaa maahan.

Haittapuolena on se, että järjestelmä ei ole kovinkaan halpa eikä kevyt.

Leonidas tarvitsee kokonaisen perävaunun ja sen tueksi dieselgeneraattorin. Neljä kappaletta Leonidaksia maksaa lähes 60 miljoonaa euroa – enemmän kuin vastaava määrä Abrams-taistelupanssarivaunuja. Aseen kantama on joitakin satoja metrejä.

Lowery kuitenkin vakuuttelee, että koska järjestelmä käyttää sähköä ammusten sijaan, ovat käyttökustannukset pitkällä aikavälillä pienemmät. Hän myös lupailee, että kesällä julkaistava uusi malli ei välttämättä tarvitse generaattoria, vaan 300 kilogramman painoinen akku riittää.

Vastaavia järjestelmiä kehitellään kovaa vauhtia muuallakin.

Eurooppalainen Thales paljasti hiljattain rahtikontin kokoisen RapidDestroyer-järjestelmän, joka kykenee tuhoamaan drooniparven jopa kilometrin päästä. Yhdysvaltalainen Leidos kaavailee kannettavaa mallia, RTX:llä suunnittelupöydällä on taas kolme erikokoista mallia kantamasta riippuen. Lockheed Martin taas haluaa asentaa mikroaaltoaseensa drooniin.

Erityisesti Ukraina on kiinnostunut uusista aseista. Leonidaksen aiempi vientilupahakemus hylättiin, mutta hiljattain yritystä kehotettiin hakemaan sitä uudelleen. Voi olla, että pian Venäjän drooneja paistetaan mikroaalloilla myös Ukrainan taistelukentillä.

Droonienkehittäjät pyrkivät todennäköisesti vastaamaan mikroaaltoaseiden uhkaan esimerkiksi heijastavilla metallisuojilla. IASC-ajatuspajan Richard Fisher kuitenkin huomauttaa, että mikroaallot lämmittävät myös kohteita, joista ne heijastuvat. Droonit siis käristyisivät joka tapauksessa.

Mikroaaltoaseet lienevät tulleet taistelukentälle jäädäkseen. On kuitenkin mielenkiintoista nähdä, onnistuvatko droonikehittäjät vastaamaan uuteen uhkaan.