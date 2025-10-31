Länsiradasta sopu: Kokoomuksen kansanedustajat sanovat vaikutuksille ”kiitos kyllä”

Valtio ja Länsirata Oy:n osakkaana olevat kunnat Turku, Espoo, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi ovat sopineet, että hankkeessa siirrytään rakentamisvaiheeseen, jos kuntien ja valtion päätöksentekoelimet hyväksyvät neuvotellun sopimuksen.

Neuvottelut ovat koskeneet Länsirata-hankkeen ensimmäistä vaihetta, jonka rakentamiseen sopimuksessa sitoudutaan hallitusohjelman mukaisesti. Pitkään jatkuneet neuvottelut saatiin asiallisesti päätökseen perjantaina. Sopimukseen ja sen liitteisiin tehdään vielä teknistä viimeistelyä, tiedottaa liikenne- ja viestintäministeriö.

Länsirata on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva osittain kaksiraiteinen junayhteys. Siirtyminen rakentamisen ensimmäiseen vaiheeseen koskee Espoon ja Lohjan välisiä osahankkeita sekä yhteyksiä Salo –Hajala ja Nunna – Kupittaa.

Kokoomuksen Varsinais-Suomen kansanedustajat Saara-Sofia Sirén, Pauli Aalto-Setälä, Ville Valkonen ja Milla Lahdenperä kiittelevät Länsirata-hanketta koko Suomen kilpailukykyä ja talouskasvua vahvistavana investointina. Edustajien mukaan kyse ei ole pelkästään Turun ja Helsingin välisestä ratahankkeesta, vaan koko Suomea hyödyttävästä kasvuhankkeesta.

Länsirata on osa EU:n Skandinavia–Välimeri-ydinverkkokäytävää, mikä tekee siitä kansainvälisesti merkittävän yhteyden ja vahvistaa Suomen logistista asemaa Euroopassa.

— Länsirata on koko eteläistä Suomea hyödyttävä strateginen hanke. Toivottavasti kaikki valtuustot käsittelevät sopimuksen mahdollisimman pikaisesti, kansanedustaja Ville Valkonen sanoo.

Länsiradalla on arvioitu olevan 5–6 miljardin euron positiivinen vaikutus Suomen bruttokansantuotteeseen seuraavan 30 vuoden aikana. Rakentamisen aikana hanke tuottaa lähes 15 000 henkilötyövuotta, noin 700 miljoonaa euroa palkkatuloja ja yli 260 miljoonaa euroa verotuloja kunnille ja valtiolle.

— Länsirata on hanke, joka luo työtä, vauhdittaa investointeja ja vahvistaa Suomen taloutta. Hankkeen talouskasvuvaikutukset tulevat rahoittamaan itse hankkeen pitkällä aikavälillä. Se on vastuullista, tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén sanoo.

Länsirata mahdollistaa lisäksi uuden lähiliikenteen niin Varsinais-Suomessa kuin Länsi-Uudellamaalla. Turun ja Salon välillä voitaisiin liikennöidä lähijunia 30–60 minuutin vuoroväleillä. Uuden yhteyden myötä junalla pääsisi ensimmäistä kertaa myös Espoon Histaan, Kirkkonummen Veikkolaan, Vihtiin ja Lohjalle, mikä laajentaa työssäkäyntialueita ja tukee asumisen kohtuuhintaisuutta.

— Kun liikenneyhteydet paranevat, koko Suomi hyötyy. Työpaikat ja koulutusmahdollisuudet tulevat lähemmäs ihmisiä, ja elinkeinoelämä saa paremmat edellytykset kasvaa. Tämä on aluekehitystä parhaimmillaan, kansanedustaja Milla Lahdenperä toteaa.

— Länsiradan rakentamisella 15 000 henkilötyövuotta, noin 700 miljoonaa euroa palkkatuloja ja yli 260 miljoonaa euroa verotuloja kunnille ja valtiolle. Kiitos kyllä, kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä päättää.