Länsiradassa on kansanedustajan mukaan tapahtunut ”keputus”

Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahti äänesti Espoon valtuustossa Länsiradan puolesta. Hän kertoo ottaneensa ”vanhana Länsi-rataskeptikkona” selvää, mistä hankkeessa on kyse.

– Länsiradasta näyttää liikkuvan enemmän väärää kuin oikeaa tietoa. Jäljet johtavat sylttytehtaalle, eli on todennäköisimmin tapahtunut niin sanottu keputus, Sammallahti sanoo.

Hän on listannut myyttejä ja faktoja Länsiradasta.

– 1. ”Orpon hallitus käyttää Länsirataan miljardeja”. Ei käytä. Nyt on päätetty hankkeen 1. vaiheesta, jota valtio rahoittaa 400 miljoonalla eurolla. Vertailun vuoksi, valtio investoi Päärataan ja itäisiin ratahankkeisiin tällä hallituskaudella noin 500 miljoonaa euroa, Sammallahti kertoo.

– 2. ”Länsirata on kannattamaton hanke”.

– Kyllä ja ei. Koko hankkeen kannattavuus on lukuna 0,44, eli pienempi kuin se haluttu 1,0, mutta reilusti isompi kuin Lentoradan, Itäradan, Savonradan tai Karjalanradan kannattavuus. Ensimmäisen vaiheen kannattavuus on vieläkin isompi, yli 0,7. Jos Länsiradan 1. vaihe kaadetaan kannattavuuteen vedoten, pitäisi vetää rahoitus lähes kaikilta muiltakin raidehankkeilta, Sammallahti taustoittaa.

Hän muistuttaa, että kaikkien muiden isojen kaupunkien lähiliikenneyhteydet on korjattu viime vuosikymmeninä.

– Suomalaisen onkin hyvä kysyä itseltään, miksi juuri Länsirata on politisoitunut, vaikka sen 1. vaiheessa päivitetään Suomen toiseksi ja kolmanneksi suurimpien kaupunkien työssäkäyntialueiden lähiraideyhteydet seuraavan 50-100 vuoden tarpeisiin?

Sammmallahden mukaan Länsirata ja erityisesti sen 1. vaihe on niin valtakunnallisella kuin EU-kriteereinkin kannattavimmasta päästä suomalaisia ratahankkeita.

– Se oli itsellenikin aikamoinen yllätys, hän kommentoi.

Länsiradan ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan osuudet Espoo-Vihti-Lohja, Salo-Hajala ja Nunna-Kupittaa.

Vanhana Länsirata-skeptikkona otin ihan juurta jaksain selvää, mistä hankkeessa on kyse. Länsiradasta näyttää liikkuvan enemmän väärää kuin oikeaa tietoa. Jäljet johtavat sylttytehtaalle, eli on todennäköisimmin tapahtunut niin sanottu keputus.🧵⛓️ Suosittelen lukemaan ja… pic.twitter.com/zeCsrmqDHS — Tere Sammallahti 🇫🇮💙🇺🇦 (@TereSammallahti) November 17, 2025