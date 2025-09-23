Länsihävittäjät nousivat vahvimmaksi aseeksi Venäjän ohjuksia vastaan

Ukraina on joutunut puolustautumaan kesän aikana yhä laajempia Venäjän ilmaiskuja vastaan.

Maan asutuskeskuksia kohti on lähetetty joinakin öinä jopa yli 700 räjähdedroonia ja valemaalia. Mukana on usein kymmeniä risteilyohjuksia ja muutama ballistinen ohjus.

Muuttunut tilanne on seurausta siitä, että Kreml on ohjannut huomattavia voimavaroja Shahed- eli Geran-räjähdedroonien kotimaiseen tuotantoon. Uudemmat mallit ovat haastavampia kohteita muun muassa suuremman lentokorkeuden vuoksi.

Sunnuntain ja maanantain vastaisen yön aikana Ukrainaa kohti lähetettiin useista eri suunnista 141 lennokkia. Ilmatorjunnan kerrotaan pudottaneen tai häirinneen onnistuneesti 132 droonia. Yhdeksän räjähdelennokkia vaurioitti rakennuksia seitsemässä eri paikassa. Tällä kertaa venäläishävittäjät laukaisivat lisäksi liitopommeja varhain aamulla Zaporizzjan alueelle.

Ukrainalle toimitettujen länsimaisten hävittäjien rooli on viime aikoina korostunut ilmatorjunnan tukena. Länsimaiden toimittamat ilmatorjuntajärjestelmät ovat niiden ohella elintärkeitä Kiovan ja muiden kaupunkien suojaamisessa.

Ukrainan ilmavoimien videolla esitellään, kuinka ohjuspatterit, liikkuvat ilmatorjuntapartiot ja F-16-lentäjät osallistuivat 20. syyskuuta tehdyn massiivisen ilmahyökkäyksen torjumiseen. Huomionarvoista oli, että suurin osa ilmasta laukaistavista Kh-101-risteilyohjuksista tuhottiin juuri F-16-hävittäjillä.

Onnistuneiden tehtävien taustalla on Naton CSI-ohjelmiston ja Link-16-datayhteyden hyödyntäminen. Defense Express -median mukaan Ukraina otti käyttöön ”asevoimien wifiksi” kutsutun järjestelmän käytön kesällä, mikä mahdollistaa sujuvan tiedonvälityksen esimerkiksi Patriot-ilmatorjuntajärjestelmien sekä F-16- ja Mirage 2000 -hävittäjien välillä.

Maatutkat voivat havaita Venäjän risteilyohjukset ja välittää tiedon ilmassa partioiville hävittäjille, jotka lentävät ohjuksen ennakoidun reitin mukaisesti. Kh-101-, Kh-555- ja Kalibr-ohjukset tuhotaan yleensä AIM-120-ohjuksilla tai lähempää AIM-9-ohjuksilla.

Tehtävillä on ajoittain käytetty myös F-16-hävittäjien 20 millimetrin M61 Vulcan -konetykkiä.

Ukrainan ilmavoimat kertoi erään F-16-lentäjän tuhonneen kerralla kuusi venäläistä risteilyohjusta, joista kaksi tuhottiin konetykillä. Ranskan Mirage-koneet ovat olleet ilmapuolustuksen tukena keväästä lähtien.

Nopeiden länsihävittäjien etuna on, että ne voivat paikata maassa sijaitsevien ilmatorjuntajärjestelmien aukkoja eli laajentaa ilmapuolustuksen kattavuutta.