Länsiavun viivästykset lykkäävät Ukrainan pyrkimyksiä saada aloite takaisin

Ukrainan maavoimien komentaja Oleksandr Pavliuk ilmoitti äskettäin, että Ukrainan joukkojen päätavoitteena tänä vuonna on vakauttaa etulinja ja käynnistää vastahyökkäystoimia, kertoo The Kyiv Independent.

Asevoimat vetäytyivät helmikuussa useilta paikkakunnilta Donetskin alueella, mukaan lukien Avdijivka, koska Yhdysvaltain avun viivästykset pahensivat vakavaa ammuspulaa.

Raskaat taistelut jatkuvat myös Hersonin, Harkovan ja Zaporižžjan alueilla. Pavliukin mukaan tilanne etulinjassa on ”vaikea, mutta hallittu”.

Venäjän kerrotaan yrittävän miehittää mahdollisimman monta aluetta ennen Venäjän presidentinvaaleja, minkä vuoksi kaikki joukot ovat mukana hyökkäysoperaatioissa.

– Tavoitteenamme on vakauttaa etulinja, tuhota vihollisia mahdollisimman paljon, keskittää mahdollisimman paljon yksiköitä hyökkäysryhmittymän luomiseksi ja suorittaa vastahyökkäystoimia tänä vuonna, Pavliuk sanoi.

The Institute for the Study of War-jatushautomo arvioi, että Ukrainan pyrkimys vastustaa Venäjän etenemistä tänä vuonna on ”toiminnallisesti järkevä”, mutta jatkuvat viivästykset lännen turvallisuusavussa todennäköisesti lykkäävät pyrkimyksiä saada takaisin koko rintaman laajuinen aloite.

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi hiljattain, että Ukraina toteuttaa vastahyökkäysoperaatioita tänä vuonna, mutta ensisijaisena tavoitteena on Ukrainan alueen puolustaminen.

Presidentin mukaan vuoteen 2024 mennessä Ukrainan ”on tehtävä vaikeita päätöksiä resurssien jakamisesta tulevien operatiivisesti merkittävien vastahyökkäysoperaatioiden ja meneillään olevien Ukrainan puolustusoperaatioiden välillä”.

Ukrainan armeijan ylipäällikkö Oleksandr Syrskyi sanoi helmikuussa, että Ukrainan joukot ovat vaihtaneet hyökkäysasennosta puolustavaan ja pyrkivät uuvuttamaan eteneviä Venäjän joukkoja.